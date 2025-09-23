Buvęs užsienio reikalų ministras Landsbergis: socialdemokratų partijai dabar vadovauja Nausėda

Taip buvęs ilgametis konservatorių lyderis kalbėjo po to, kai paskirtoji premjerė Inga Ruginienė į užsienio reikalų ministro postą pateikė buvusio prezidento patarėjo, šiuo metu ministerijai laikinai vadovaujančio Kęstučio Budrio kandidatūrą, o į energetikos ministrus – šalies vadovo remto Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą.
„Socialdemokratų partijai šiuo metu vadovauja Gitanas Nausėda – jis formuoja Vyriausybę, jis išsirenka ministrus, o jau ko jis nebenori, tas lieka, tokie trupinukai, ir pačiai partijai nuspręsti“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė G. Landsbergis.
„Konstituciškai tai yra gana neįprasta situacija, tokios aš neatsimenu Lietuvoje – net jei atsimintume Dalią Grybauskaitę savo tokiame lyderystės apogėjuje, viršūnėje, nepamenu, kad ji būtų galėjusi pirštais stumdyti didžiausią partiją ir (tarp ministrų – ELTA) išsirankioti, kas jai labiau patinka“, – tikino jis.
Ilgamečio politiko teigimu, dabartinė situacija yra „kuriozinė“, o parlamentui neatskaitingam šalies vadovui tenka „sunkiai kontroliuojama“ atsakomybė už naujosios Vyriausybės formavimą.
„Yra paradoksalu, nes tai iš esmės laužo konstitucinę santvarką Lietuvoje, taip – gali būti įvairių negatyvių iš to kylančių pasekmių, bet nežinau – galbūt kada nors socialdemokratų savigarba tars žodį“, – pridūrė G. Landsbergis.
ELTA primena, kad praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.
Šiuo metu prezidento dekretu į naująją Vyriausybę yra paskirta 12 ministrų iš 14.
