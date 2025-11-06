 Buvusi „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė tapo premjerės patarėja

Buvusi „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė tapo premjerės patarėja

2025-11-06 09:55
Saulius Jakučionis (BNS)

Buvusi Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė paskirta premjerės Ingos Ruginienės patarėja, BNS ketvirtadienį patvirtino ministrės pirmininkės atstovas spaudai.

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pasak Igno Dobrovolsko, buvusi politikė paskirta premjerės patarėja švietimo klausimais. Ji darbą pradėjo trečiadienį.

35-ių I. Kačinskaitė-Urbonienė praėjusioje kadencijoje dirbo Seimo nare, anksčiau dukart buvo išrinkta į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

Ji nuo 2010 metų priklausė Darbo partijai, tačiau iš jos su keliais senbuviais pasitraukė pernai, reaguodama į dar vieną su buvusiu „darbiečių“ lyderiu Viktoru Uspaskichu susijusį ikiteisminį tyrimą.

Pasitraukdama iš partijos I. Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad ketina užbaigti praėjusiojo Seimo kadenciją parlamentarės pareigose, o po to sieks judėti „jau naujomis kryptimis“.

Šiemet buvusi politikė žiniasklaidai pareiškė Seime patyrusį seksualinį priekabiavimą iš vyresnio kolegos, kurio ji neįvardijo.

siaips
Si moteris yra susireikšminusi visomis prasmėmis, susireikšminusi iki pašaknų jau nekalbant apie jos tunelio mąstymą – Aš žinau ir tik aš gerai darau. Kuo toliau tokius žmones nuo valstybės valdymo. Siame asmenyje nėra nei vienos savybės būti vadovu. Pasiskaitykite jos interviu ar šiaip jos minčių dėliones is ankstesniu jos karjeros laiku. Stabdis su Napoleono sindromu.
2
0
Alio
Vis labiau ima stebinti šita premjerė. Gal dar upspapspsichą pasikvies? :)
2
0
