CPVA biurą Kyjive atidaręs Budrys: plečiame Lietuvos indėlį Ukrainoje

„Mes tęsiame rekonstrukcijos projektus, teikiame humanitarinę pagalbą“, – kartu su Ukrainos diplomatijos vadovu Andrijumi Sybiha surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo K. Budrys.
„Esu čia, kad atidaryčiau CPVA biurą Kyjive, jis padidins mūsų buvimą ir pastangas pritraukti programas, susijusias su švietimo įstaigų rekonstrukcija, priedangomis, taip pat padidins institucijų, padedančių jums greičiau įstoti į Europos Sąjungą, pajėgumus“, – pridūrė jis.
A. Sybiha teigė, jog biuras koordinuos visus Lietuvos vykdomus rekonstrukcijos projektus.
Apie ketinimus prieš Rusijos agresiją kovojančios Ukrainos sostinėje steigi filialą CPVA pranešė dar praėjusių metų gruodį. Tuomet agentūra teigė, kad atstovybė Kyjive projektus įgyvendins greičiau, nes galės tiesiogiai bendradarbiauti su šalies institucijomis ir greitai spręsti problemas.
Tarp agentūros įgyvendinamų ar baigtų europinių iniciatyvų yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimo, išminavimo, viešųjų finansų valdymo, jaunimo užimtumo ir verslumo, slėptuvių mokykloms statybų programos.
Lietuvos diplomatijos vadovas Ukrainoje taip pat susitiks su šios šalies vicepremjeru europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais Tarasu Kačka.
Tai penktasis K. Budrio vizitas Ukrainoje einant Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas. Pastarąjį kartą ministras šalyje lankėsi birželio 9 dieną.