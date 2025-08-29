Dovilė Šakalienė įvardijo, kas yra geriausia saugumo garantija Ukrainai

Taip ji kalbėjo penktadienį Kopenhagoje dalyvaudama neformaliame Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų susitikime.
„Geriausia saugumo garantija yra dvipusė – stipri Ukrainos kariuomenė ir spaudimas Rusijai. Antrinės sankcijos Rusijai būtų pirmas ir efektyviausias mechanizmas sustabdyti pinigų srautą į Rusijos karo mašiną“, – žurnalistams teigė ministrė.
„Visi suprantame, kad viltys dėl galimų taikos derybų yra mažų mažiausiai naivios. Ypač kai pasižiūrime, kas vyksta Ukrainoje, kas nutiko vakar, kai Kyjive buvo nužudyti 23 žmonės, kai buvo bombarduojamos diplomatinės atstovybės. Kai matome, kad viskas, ką (Vladimiras – BNS) Putinas daro, tai iš tiesų vilkina laiką, pigiai perka laiką, kad nužudytų daugiau žmonių ir imituotų tam tikrą norą galbūt sustabdyti savo paties žudikiškus veiksmus“,– sakė ji.
D. Šakalienė pakartojo, kad net ir Lietuvoje keičiantis Ministrų kabinetui, šalis toliau palaikys Ukrainą, laikysis įsipareigojimo skirti paramai 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), prisidės prie prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmo PURL (Priority Ukraine Requirements List), skirdama jam 30 mln. eurų.
„Mes taip pat prisidėsime prie „Patriot“ sistemų įsigijimo Ukrainai. O „Norinčiųjų koalicijoje“ matėte, kad Lietuva nuo pat pradžių turėjo labai aiškią poziciją – jei mūsų prireiks Ukrainoje, jei pagaliau įvyks paliaubos, tuomet mes eisime į parlamentą, kalbėsimės su savo politinėmis partijomis. Lietuvos pozicija yra labai aiški – V. Putinu negalima pasitikėti“, – kalbėjo ji.
Anot ministrės, Lietuva palaiko ir svarstymus leisti užsienio partneriams apmokyti ukrainiečių karius pačioje Ukrainos teritorijoje.
„Kai kalbame apie mokymų misijas, formatas yra šiek tiek kitoks (nei taikdarių misijos – BNS). Ar saugu, kai Rusija nuolat bombarduoja? Ne, nesaugu. Bet todėl aš tikiuosi, kad kartu su kolegomis rasime tam tikrus sprendimus. Mes jaučiame, kad galime padaryti daugiau dėl Ukrainos“, – teigė D. Šakalienė.
Kaip skelbė BNS, Kopenhagoje vykstančiame ministrų susitikime pagrindinis dėmesys susitikime bus skiriamas karinės paramos Ukrainai didinimui ir Europos gynybos pramonės bendradarbiavimui su kariaujančia šalimi.
Susitikimo metu planuojama aptarti ir valstybių gynybos parengties gerinimą, ES gynybos iniciatyvų įgyvendinimą.
Gynybos ministrai taip pat aptars ES karines misijas.
Šiuo metu Lietuva dalyvauja penkiose iš aštuonių ES vadovaujamų misijų, tarp kurių, anot ministerijos, Lietuvai svarbiausia – ES karinės paramos Ukrainai misija (angl. European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine).
Nuo 2025 metų liepos ES Tarybai pirmininkauja Danija.
