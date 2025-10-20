 Dovilei Šakalienei – smūgis

Dovilei Šakalienei – smūgis

„Tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“
2025-10-20 15:39
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakalienė pranešė, kad kuruoti gynybos pramonę pavedė Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms.

Inga Ruginienė (kairėje) ir Dovilė Šakalienė
Inga Ruginienė (kairėje) ir Dovilė Šakalienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Turėjome darbinius pokalbius, ką tik išsiskyrėme su ministre, labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome, kalbant ir apie biudžetą, ne paslaptis, kad tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vyriausybės vadovė.

„Dėl to perdaviau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti lyderiaujančias pozicijas užimančioms Ekonomikos ir inovacijų  Finansų ministerijoms. Nuo šiol šios ministerijos kuruos šitą failą“, – teigė premjerė.

Jos teigimu, greitu metu turėtų pasirodyti tai numatantis potvarkis.

I. Ruginienė sakė vertinanti atvirumą ir iš kiekvieno ministro reikalausianti „atvirumo ir atsakingo požiūrio“.

„Labai norėčiau, kad visus iškilusius klausimus spręstume kartu, komandoje, bet ne per viešąją erdvę. Labai gaila, kad dėję labai dideles pastangas stiprinti gynybą, gavome tokį informacinį karą tarpusavyje“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.

Labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome.

Pasak I. Ruginienės, ji su D. Šakaliene pirmadienį „daug ką aptarė“, o jos pasitikėjimas ministre – sušlubavęs.

„Man kyla nemažai klausimų, man reikės daugiau laiko, kad į tuos klausimus būtų atsakyta. Ne tik apie organizuojamą renginį, kur buvo pristatyta tikrovės neatitinkanti informacija, bet ir apie kitus dalykus“, – sakė premjerė.

Kaip rašė BNS, premjerės ir socialdemokratų pirmininko pasipiktinimą Krašto apsaugos ministerija (KAM) praėjusią savaitę sukėlė ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.

Tuo metu kitų metų valstybės biudžete gynybai siūloma skirti 5,38 proc. BVP. Ministrė teigia, jog tokio biudžeto pakanka esminiams įsipareigojimams įgyvendinti, nors ir buvo prašyta kiek daugiau lėšų.

LSDP lyderis šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė I. Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu. Ji pareiškė neleisianti politikuoti tokioje svarbioje srityje kaip gynyba ir ragino politikus „baigti galvoti tik apie save“.

Pati D. Šakalienė teigė apie tokį ministerijoje vykusį susitikimą sužinojusi iš M. Sinkevičiaus.

