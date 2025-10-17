Tarp Ruginienės ir Šakalienės kilusios įtampos – ir tarptautinės žiniasklaidos akiratyje

Skelbiama, kad Vyriausybės vadovė I. Ruginienė apkaltino ministrę pasitelkus nuomonės formuotojus, siekiant didesnio finansavimo krašto apsaugai. Nurodoma, kad antradienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusio susitikimo su visuomenininkais bei žurnalistais metu buvo tvirtinama, esą kitąmet gynybai numatytos lėšos yra mažesnės nei išties planuojama.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokie pokalbiai yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene. Iš pradžių KAM vykusius neoficialius pokalbius pavadinusi sabotažu, netrukus Vyriausybės vadovė švelnino poziciją ir patikino, kad įvyko nesusipratimas.
Savo ruožtu ministrė D. Šakalienė Eltai tvirtino, kad apie KAM vykusį neoficialų susitikimą nieko nežinojo ir žadėjo su I. Ruginiene išsiaiškinti situaciją.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
Tiesa, kalbėdama apie krašto apsaugos finansavimą, premjerė I. Ruginienė buvo užsiminusi, kad dalis šio biudžeto bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, visuomenininkai teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
