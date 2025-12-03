 Grybauskaitė pasirašė peticiją prieš LRT politinį užvaldymą

Grybauskaitė pasirašė peticiją prieš LRT politinį užvaldymą

2025-12-03 10:41
Augustė Lyberytė (ELTA)

Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako pasirašiusi žurnalistų inicijuotą peticiją, kuria priešinamasi politiniam Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) užvaldymui.

Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

„Gindami laisvą žodį, giname laisvą Lietuvą. Pasirašiau peticiją prieš LRT politinį užvaldymą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį rašė dvi kadencijas Lietuvai vadovavusi D. Grybauskaitė.

Kaip skelbta, viešojoje erdvėje verda diskusijos dėl Seime kelią besiskinančių iniciatyvų, susijusių su LRT. Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.

Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.

Seimo veiksmams prieš LRT prieštaraujanti žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.

Peticiją prieš LRT politinį užvaldymą jau yra pasirašę per 110 tūkst. žmonių.

