Į parlamentą iškviesta greitoji pagalba

Apie tai žurnalistams patvirtino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
K. Vilkausko sveikata sušlubavo komitetui svarstant LRT įstatymo pataisas, kuriomis lengvinamas įstaigos vadovo atleidimas.
Posėdžio metu politikas paprašė dešimties minučių techninės pertraukos dėl asmeninių priežasčių, o jai pasibaigus paprašė ir dar vienos pauzės.
Po to K. Vilkauskas grįžo ir pranešė, jog dėl nenumatytų aplinkybių komiteto posėdį turi baigti.
Praėjus keliolikai minučių po sunegalavimo, parlamentaras po gydytojų apžiūros išėjo iš kabineto ir žurnalistams pasakė besijaučiantis gerai. Jis tvirtino vyksiantis į ligoninę ir manantis, kad sveikata jam sušlubavo dėl streso.
K. Vilkauskas išvežtas į Santaros klinikas.
Paklaustas, ar dėl incidento Seimas plenariniame posėdyje ketvirtadienį nebesiims LRT įstatymo pataisų, J. Olekas atsakė: „Turbūt, mes laukiam komiteto, kada komitetas baigs darbus.“
Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis taip pat sako, kad kolega nebeatlaikė situacijos sukelto streso.
„Prieš dvi paras jau, kai jis čia stovėjo kaip egzekucijoje septynias valandas iki nakties vėlumos, aš, man rodos, kad net du kartus sakiau Seimo pirmininkui, kuris vedė posėdį, kad žmogui yra blogai, kad jis tikrai atrodo pavargęs. Tai, žinoma, kad tie dalykai matyt jam atsiliepė“, – žurnalistams sakė politikas.
„Iš tikrųjų turime pirmiausia būti žmonėmis ir galvoti apie tai, kad turime vertinti ir saugoti vienas kitą, o ne tokiais būdais stengtis įkaitais pastatyti žmones, kaip pirmininkas komiteto, kuris buvo tarp kūjo ir priekalo, kuris privalėjo kažką atlikti. Tai čia yra pasekmė“, – pridūrė jis.
Anot V. Juozapaičio, darbotvarkę formuoja ir posėdžius šaukia komiteto pirmininkas arba paveda šias pareigas pavaduotojui.
„Kadangi to nebuvo padaryta, man niekas nepavedė, (...) tai neturiu įgaliojimų nei šaukti posėdžio, nei kaip nors kitaip spręsti šituos klausimus. Ką darys Seimas – na nežinau, aš tai palinkėčiau Seimui vis dėlto įkvėpti oro ir atsitokėti“, – teigė parlamentaras.
