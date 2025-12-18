Iš ligoninės išleistas Kęstutis Vilkauskas į Seimą planuoja grįžti antradienį

Jis BNS sakė, jog jaučiasi geriau, medikai norėjo ligoninėje palikti ilgesniam laikotarpiui, tačiau pats pasiprašė namo.
„Geriau (jaučiuosi – BNS), nenumiriau šį kartą, tai gerai. (...) Norėjo (medikai – BNS) palikti ligoninėje, bet sakau, išleiskite namo, tai sakė, kad reikia stebėti, kad nepasikartotų“, – BNS teigė K. Vilkauskas.
Anot politiko, gydytojai nurodė ilsėtis, nedarbingumo pažymą išdavė iki antradienio.
„Liepė ilsėtis, aš jau neturiu variantų, išrašė biuletenį. (...) Į darbus antradienį planuočiau grįžti“, – sakė Kultūros komiteto pirmininkas.
Kaip skelbė BNS, K. Vilkausko sveikata sušlubavo komitetui svarstant LRT įstatymo pataisas, kuriomis siekiama palengvinti visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimą.
Posėdžio metu politikas paprašė dešimties minučių techninės pertraukos dėl asmeninių priežasčių, o jai pasibaigus paprašė ir dar vienos pauzės.
Po to K. Vilkauskas grįžo ir pranešė, jog dėl nenumatytų aplinkybių komiteto posėdį turi baigti.
Praėjus keliolikai minučių po sunegalavimo, parlamentaras po gydytojų apžiūros išėjo iš kabineto ir žurnalistams pasakė besijaučiantis gerai. Jis tvirtino vyksiantis į ligoninę ir manantis, kad sveikata jam sušlubavo dėl streso.
Politikas dėl to buvo išvežtas į Santaros klinikas.
Naujausi komentarai