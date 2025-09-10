Inga Ruginienė: nekalbame apie draugiškus santykius su Kinija

„Požiūris į Kiniją tikrai nepasikeitė, suprantame ir pritariame grėsmei, bet lygiai taip pat kalbame apie normalizavimą tam tikro diplomatinio atstovavimo“, – trečiadienį per Seimo posėdį sakė ji.
„Jokiu būdu tai nėra kontekstas, kuomet mes staiga deklaruojame, kad tuoj pradėsime draugiškus santykius. Bet normalizuoti diplomatinį atstovavimą, man atrodo, kad yra normalus dalykas“, – tvirtino I. Ruginienė.
Kaip skelbė BNS, Lietuvoje nuo gegužės vidurio nebeliko akredituotų Kinijos diplomatų ar kitų personalo narių.
Konservatorius Žygimantas Pavilionis dvidešimtosios Vyriausybės programoje pasigedo anksčiau deklaruoto požiūrio į Kiniją kaip į iššūkius saugumui keliančią valstybę.
„Kodėl išbalinote Kiniją? Kodėl nevadinate jos grėsme? Kas rašė tą dalį, jei užsienio reikalų ministras nori ją taisyti?“ – klausė jis.
Antradienį Kęstutis Budrys žurnalistams sakė, kad ministerija turės pasiūlymų Vyriausybės programos daliai dėl Kinijos. Anot jo, Vyriausybės programos derinimo procese greičiausiai „pasimetė kai kurios formuluotės“.
Trečiadienį jis patikslino, jog požiūris į Kiniją bus išreikštas tiek Vyriausybės priemonių plane, tiek konkrečiais veiksmais, nes taisyti Vyriausybės programos nebegalima.
„Suprantame, kad Vyriausybės programa nėra grėsmių vertinimo ataskaita ir tai nėra Nacionalinio saugumo strategija, tai atskiri dokumentai, kur visi vertinimai bus sudėti. Šiuo metu jie rengiami“, – kalbėjo K. Budrys.
Atsistatydinusio Gintauto Palucko Ministrų kabineto programoje teigta, kad Kinija „tampa vis didesniu iššūkiu mūsų užsienio ir saugumo politikai“, o grėsme laikytina ir „Kinijos strateginė partnerystė su Rusija, jos įtakos didėjimas Baltarusijoje“.
Tuo metu I. Ruginienės Vyriausybės programos projekte tokio pobūdžio teiginių atsisakyta, tik teigiama, kad bus siekiama „atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos valstybėse“.
I. Ruginienė anksčiau BNS žadėjo paspausti Kiniją pateikti atsakymą į G. Palucko Vyriausybės pateiktą pasiūlymą dėl diplomatinių santykių atkūrimo.
Kaip skelbė BNS, pastaruosius kelerius metus Vilnius ir Pekinas nesutaria, kaip po ginčo dėl Taivano atkurti diplomatinį atstovavimą abiejose šalyse.
Birželį tuometinis premjeras G. Paluckas užsiminė, jog Kinijai yra pateiktas pasiūlymas dėl santykių atkūrimo, tačiau jo nedetalizavo.
Tiesa, ekspremjeras tvirtino, kad jame nėra numatytas 2021-aisiais rudenį Lietuvoje atidarytos Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimas. Tą patikino ir I. Ruginienė.
