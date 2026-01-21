Kaip vertinti valdančiųjų reakciją į Žemaitaičio veiksmus?

Apie susiklosčiusią situaciją diskutavo Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas (toliau – A. L.) ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (toliau – G. B. T.).
– Ar deramai įvertintas R. Žemaitaičio elgesys ar pritrūko griežtesnio žodžio?
G. B. T.: To reikėjo ir laukti. Panašų incidentą esame turėję Klaipėdoje, dar rinkimų kampanijos metu. Matyt, anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti ir kurioje nors kitoje Lietuvos dalyje.
Nepamirškime, kad toks chamiškas ir įžūlus elgesys tikrai buvo patrauklus ir tebėra patrauklus daliai rinkėjų ir Klaipėdos mieste. Kai vyko tuomet dar kandidato susitikimas su potencialiais rinkėjais apygardoje, atėję buvo keli kitų politinių jėgų asmenys, tačiau jie sėdėjo tyliai, ramiai, kaip pelytės po šluota, bet vis tiek užkliuvo bendrapartiečiams.
Jie buvo ne fiziškai, bet užsipulti socialiniame tinkle. Vėliau tas įrašas buvo ištrintas, matyt, supratus, kad tai gali pakenkti rinkimų kampanijai.
Turėtume nuo to ir atsispirti – nuo šio taško, kai tam tikrai auditorijai toks elgesys yra priimtinas. O tai, kaip šiandien bandoma pateikti, kad pratrūko emocijos, jog tai buvo netyčinis elgesys ar net pateikiama kaip kažkoks žygdarbis, tėra bandymas išsivartyti iš nelabai palankios situacijos nacionaliniu mastu. Nes tai, kas įvyko Klaipėdoje, nenuskambėjo taip, kaip dabartinis įvykis nacionaliniame kontekste.
Natūralu, kad aukščiausio lygio politikai, o šiuo atveju mes kalbame apie valdančiosios koalicijos partijos lyderį, turėtų elgtis ramiau. Užsienyje turime ne vieną pavyzdį, kai politikai gauna į kaktą pomidoru ar kiaušiniu ir tokių emocijų nerodo. Tokia jau ta aukščiausio rango politikų duona.
– Ar reikėjo rimto pokalbio apie tai, kad koalicijoje „Nemuno aušrai“ yra ne vieta?
A. L.: Toks pokalbis jau galėjo būti įvykęs bent dešimt kartų, tačiau taip ir neįvyko. Tikėtis, kad dar kažkas įvyks, kažkoks stebuklas, nelabai tikiuosi. Man atrodo, kad, kažkuria prasme, kažkokio lūžio tikimybė mažėja, nes koalicijos partneriai pripranta prie tokios elgsenos.
Mes matome ją labai įvairialypę. Tai žmogus-skandalistas, iš to laimi taškus, jam reikia dėmesio. Kita vertus, aišku, kad tie žmonės iš vaizdo įrašo, kurį aš ir pats žiūrėjau, stengėsi jį išprovokuoti vienaip ar kitaip. Jie, žinoma, R. Žemaitaičio nepuolė, nesikabino į atlapus, bet provokavo. Tai taip pat reikia įvertinti, nes spaudimas atsirado „ne iš oro“ – kažkas tą puodą šiek tiek pakaitina, ir tada jau vyksta procesai.
– Tarp „valstiečių“ ir „aušriečių“ yra tam tikrų įtampų dėl pozicijų ministerijose. R. Žemaitaitis ir Aurelijus Veryga kalba skirtingai apie tai, kas čia vyksta, todėl dabar tikrosios tiesos neišsiaiškinsime. Kaip manote, ar „valstiečiams“ būtų naudinga, kad „aušriečių“ neliktų koalicijoje?
G. B. T.: Dėliojasi labai įvairus paveikslas. Turėtume visgi pradėti nuo to, kaip susiformavo buvusi ir dabartinė koalicija. Visi tai matėme, todėl neverta stebėtis, kad visos sukauptos įtampos vėliau išlenda darbo eigoje.
Šią trintį, tiek, kiek dabar turiu informacijos, vertinčiau kaip darbinį konfliktą, kuris natūraliai turėjo anksčiau ar vėliau atsirasti. Įtampos kyla, visi tampa nepatenkinti, ypač kai dar prisideda emociniai šleifai, ypač kai ne visi tokį šleifą nori prisiimti. Žinoma, pažiūrėsime, į ką tai toliau išvirs.
A. L.: Norėčiau atkreipti dėmesį į koalicijos bendrą stabilumą arba jo trūkumą. Šiuo atveju visi šie konfliktai, susiję su „valstiečiais“ ir „Nemuno aušra“, taip pat siejasi su tuo, kad antrame Vyriausybės performavimo procese, galima sakyti, „Nemuno aušra“ pasiliko be vieno ministro posto.
Tuomet prasideda tam tikri persistumdymai, norai, ambicijos, kurios nėra iki galo sustyguotos, ir iš to atsiranda trintys. Aišku, matome, kad „valstiečiai“ nori būti valdžioje – jie prisijungė, bet kartu saugosi „Nemuno aušros“. Jie nenori jokių nereikalingų skandalų. Jų rinkėjui nereikia skandalų, ponui A. Verygai taip pat nereikia skandalų.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
