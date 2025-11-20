 Kęstutis Budrys: ES turi įrodyti, jog gina savo piliečius

Kęstutis Budrys: ES turi įrodyti, jog gina savo piliečius

2025-11-20 12:29
Ieva Martinkutė (BNS)

Lietuvai pastaruoju metu susidūrus su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliama grėsme, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Europos Sąjunga turi įvesti Minskui sankcijas ir taip nusiųsti aiškią žinią, jog yra pasirengusi ginti savo piliečius.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Nacionaliniu mastu Lietuva atliko savo darbą, mes saugome savo sieną, netgi uždarėme sienos perėjimo punktus su Baltarusija, tačiau dabar, šiandien, turime padidinti sankcijas Baltarusijai ir nusiųsti aiškią žinią, kad Europos Sąjunga gina savo piliečius ir saugo savo žmones“, – ketvirtadienį Briuselyje kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Šalies pareigūnai iš Baltarusijos siunčiamus kontrabandinius balionus vadina hibridine ataka.

K. Budrys taip pat pabrėžė, jog situacija su balionai yra pamoka, jog atgrasymas neveikia, kai atsakas nėra pakankamai stiprus.

Vyriausybei spalio gale uždarius sieną su Baltarusiją, Minskas savo ruožtu uždraudė šalyje esantiems vilkikams grįžti į Lietuvą.

Galiausiai sieną Vilnius vėl atidarė ketvirtadienį, argumentuodama pagerėjusia situacija dėl kontrabandinių balionų.

„Matome, kad diktatūros imasi kitos nusikalstamos veikos, paverčia tai ginklu ir naudoja prieš mus. Šį kartą tai yra kontrabandos operacijos, kontrabandos balionai, kurie trukdo mūsų civilinei aviacijai, sutrikdo mūsų skrydžius ir sukelia mums milijoninius nuostolius“, – kalbėjo ministras.

BNS skelbė, kad naujų sankcijų Minskui klausimą Lietuva ėmė kelti pastaraisiais mėnesiai susidūrusi su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme. Dėl to teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą. 

444
HA ho lus gina bet NE SAVUS !
1
0
Bardakas
Kodėl dar nepasodintas nei vienas stambus kontrabandininkas? Kokias čia nesąmones pupuliukai krečia?
3
0
Šiaip, reikėtų
suvokti, kad jūs nesate rinkėjų rinktas . Jūsų asmeninis noras ar požiūris yra viena, bet pareiga - atstovauti seimo priimtus sprendimus . Ką duos kažkokios sankcijos Baltarusijai ? Kuo buvo " naudingas " sienos uždarymas ? O kada pradėsite rūpintis ne Ukraina , Baltarusija , o Lietuva ? Mano nuomonė. Turėjome kaimynus , bet " užsienio politikos dėka " tapome pafrontės valstybe ?
4
0
