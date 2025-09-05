Kęstutis Budrys su Palau Respublikos teisingumo ministre aptarė galimą dvišalį bendradarbiavimą

Susitikimo metu ministrai aptarė galimą dvišalį bendradarbiavimą, siekiant stiprinti tarptautinį saugumą, didinti atsparumą Kinijos ekonominei prievartai, bendrų projektų įgyvendinimą skaitmenizavimo, kibernetinio saugumo ir kovos su dezinformacija srityse ir kultūrinių bei turizmo ryšių stiprinimą.
„Nors Indijos ir Ramiojo vandenyno regionas yra geografiškai tolimas Lietuvai, tačiau jame vykstantys geopolitiniai procesai turi globalią reikšmę. Mes nuosekliai dirbame ieškodami naujų partnerių, su kuriais galėtume plėtoti abipusiai naudingus ryšius ekonomikos, saugumo bei kitose srityse. Palau ir Lietuva susiduria su panašiais iššūkiais ir gali viena kitai padėti prisitaikyti prie naujų globalių tendencijų“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Lietuva yra patvirtinusi Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategiją, kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą su tarptautinę teisę ir demokratines vertybes remiančiomis bendramintėmis šio regiono valstybėmis, didinti Lietuvos gebėjimą veikti globalioje aplinkoje bei prisidėti prie taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos išsaugojimo, saugumo ir atsparumo geoekonominėms grėsmėms stiprinimo.
Pasak ministerijos, strategija taip pat numato ekonominių galimybių paiešką net ir mažesnėse rinkose, kurios atvertų duris ateities projektams žaliosios energetikos, klimato kaitos valdymo ir tvarios plėtros srityse, kur Palau turi sukaupusi nemažą patirtį.
Palau teisingumo ministrė Lietuvoje dalyvaus „Global Cooperation and Training Framework“ (GCTF) seminare, skirtame tiekimo grandinių ir ekonominio atsparumo klausimams aptarti. Vizito metu ji taip pat susitiks su kitų valstybės institucijų bei Nevyriausybinių organizacijų atstovais.
Lietuva diplomatinius santykius su Palau užmezgė 2013 m.
