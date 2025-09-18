Koalicinių partijų lyderiai ir paskirtoji premjerė atvyko į Prezidentūrą

Apie tai, kad toks vizitas planuojamas, ketvirtadienio rytą Eltą informavo prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Pats šalies vadovas teigė, kad susitikimo su valdančiaisiais metu jis nori išsiaiškinti, ar dabartinė koalicija turi potencialo tęsti darbą.
„Šį pasiūlymą (susitikti – ELTA) išgirdau vakar iš socialdemokratų partijos vadovo, pono Mindaugo Sinkevičiaus. Aš esu atviras, Prezidentūros durys yra atviros pokalbiams apie galimus sprendimus. Nesu tikras, ar šiandien bus kalbama apie konkrečias pavardes“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Man pirmiausia būtų svarbu sužinoti, kokia nuotaika, kokia temperatūra yra šioje valdančiojoje koalicijoje ir ar apskritai ji turi potencialo ieškoti sprendimo ir dirbti toliau“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis sakė planuojantis su šalies vadovu aptarti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
