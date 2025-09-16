230 LRT darbuotojų kreipėsi į valdančiuosius: tai – precedento neturintis atvejis

Darbuotojai taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami jį „pasinaudoti savo moraliniu autoritetu ir pakviesti valdančiuosius atsisakyti šių punktų“.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytoje koalicinėje sutartyje nurodytas siekis užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Valdantieji taip pat ketina stiprinti „visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.
Pasak LRT darbuotojų, šios nuostatos yra precedento neturintis atvejis ir gali daryti poveikį redakcinei nepriklausomybei.
„Tokio pobūdžio politikų įsipareigojimai, ypač atsižvelgiant į kontekstą, iš esmės signalizuoja tiesioginį valdančiosios daugumos siekį reguliuoti nacionalinio transliuotojo veiklą bei daryti poveikį jo redakcinei nepriklausomybei“, – rašoma kreipimesi.
LRT darbuotojai teigia, kad vieši koalicijos politikų pareiškimai, kuriuose visuomeninis transliuotojas kaltinamas šališkumu kelia susirūpinimą.
Anot jų, tokios nuostatos gali būti naudojamos kaip pateisinimas kištis į redakcinius sprendimus ir riboti žurnalistų laisvę.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei bei Seimo valdantiesiems išreiškė susirūpinimą dėl visuomeninio transliuotojo LRT nepriklausomumo ir paragino dar kartą įsipareigoti jį saugoti.
