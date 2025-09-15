Lietuvoje prasideda judumo iššūkis, prezidentas į darbą vyks dviračiu

„Prezidentas kviečia visus prisijungti ir dar daugiau žingsniuoti arba minti – ir dėl savo sveikatos, ir dėl švaresnės aplinkos“, – teigiama Prezidentūros pranešime.
Šiemet Nacionalinio judumo iššūkio metu kviečiama varžytis renkant žingsnius prisijungus vienoje iš aštuonių kategorijų: miestų, miestelių, mokyklų, aukštųjų mokyklų, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, pasaulio lietuvių, dviračių iššūkio.
Iššūkio startas numatytas antradienį, rugsėjo 16 dieną, pabaiga – lapkričio 16 dieną.
Iššūkio pabaigoje specialių apdovanojimų Prezidentūroje metu bus apdovanotos kiekvieno iššūkio trys aktyviausios komandos ir viena komanda, išlaikiusi aukščiausią žingsnių vidurkį.
Asmeninis tikslas kiekvienam – įveikti 400 tūkst. žingsnių. Jį pasiekusieji programėlėje gaus specialų iššūkio diplomą.
Praėjusiais metais iššūkyje ėjo per 160 tūkst. dalyvių, jie kartu įveikė per 45 mlrd. žingsnių. Tai – vidutiniškai po 5 tūkst. žingsnių arba valanda fizinio aktyvumo kasdien.
