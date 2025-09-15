 Lietuvoje prasideda judumo iššūkis, prezidentas į darbą vyks dviračiu

Lietuvoje prasideda judumo iššūkis, prezidentas į darbą vyks dviračiu

2025-09-15 07:02
BNS inf.

Šią savaitę skelbiamas Nacionalinis judumo iššūkis, prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį į darbą keliaus dviračiu.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Prezidentas kviečia visus prisijungti ir dar daugiau žingsniuoti arba minti – ir dėl savo sveikatos, ir dėl švaresnės aplinkos“, – teigiama Prezidentūros pranešime.

Šiemet Nacionalinio judumo iššūkio metu kviečiama varžytis renkant žingsnius prisijungus vienoje iš aštuonių kategorijų: miestų, miestelių, mokyklų, aukštųjų mokyklų, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, pasaulio lietuvių, dviračių iššūkio.

Iššūkio startas numatytas antradienį, rugsėjo 16 dieną, pabaiga – lapkričio 16 dieną.

Iššūkio pabaigoje specialių apdovanojimų Prezidentūroje metu bus apdovanotos kiekvieno iššūkio trys aktyviausios komandos ir viena komanda, išlaikiusi aukščiausią žingsnių vidurkį.

Asmeninis tikslas kiekvienam – įveikti 400 tūkst. žingsnių. Jį pasiekusieji programėlėje gaus specialų iššūkio diplomą.

Praėjusiais metais iššūkyje ėjo per 160 tūkst. dalyvių, jie kartu įveikė per 45 mlrd. žingsnių. Tai – vidutiniškai po 5 tūkst. žingsnių arba valanda fizinio aktyvumo kasdien. 

Šiame straipsnyje:
judumo iššūkis
Gitanas Nausėda
dviratis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų