Kubilius: su Baltarusija reikia kovoti ne tik fizinėmis, bet ir teisinėmis priemonėmis

„Hibridinių atakų skaičius prieš Lietuvą, prieš Europos Sąjungos šalis tik didėja. Ir šiuo atveju, man atrodo, Lietuva turėtų turėti aiškesnę strategiją, kaip ji su tuo kovoja. Ne tik fizinėmis priemonėmis, bet ir teisinėmis“, – pirmadienį radijo stoties M1 Informacijos tarnybai sakė jis.
Anot už gynybą ir kosmosą atsakingo Europos Komisijos nario, reikėtų suskaičiuoti žalą, kurią patiria tiek vežėjai, tiek civilinė aviacija, valstybės institucijos.
A. Kubiliaus teigimu, tai būtų labai svarbus ženklas Baltarusijai, kad jos veiksmai pigiai neatsieis.
„Lietuva turi imtis iniciatyvos fiksuoti žalą, imtis iniciatyvos pradėti išsiaiškinti, kur galima su ta žala kreiptis, kad galima būtų greitai ją svarstyti, ir tada prašyti Europos Komisijos paramos. To kol kas negirdžiu ir nematau“, – tvirtino politikas.
Jis pabrėžė, kad iš Lietuvos reikia konkretumo kreipiantis dėl paramos ir pagalbos kovoti su kontrabandiniais balionais.
„Yra europietiškų įmonių labai stambių ir inovatyvių, kurios tikrai galbūt galėtų prisidėti ir rasti tinkamą sprendimą. Bet joms reikia ne tokio bendro kvietimo „atvažiuokit į Lietuvą visos ir čia pabandykit dalyvauti“, bet galbūt kviestis kiekvieną individualiai“, – kalbėjo A. Kubilius.
Jis sakė iki šiol Briuselyje girdėjęs tik Lietuvos pageidavimą įvesti naujų sankcijų Baltarusijai.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Vyriausybė šalyje planuoja skelbti ekstremaliąją situaciją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)