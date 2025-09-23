Kultūros atstovai ragina prezidentą netvirtinti Adomavičiaus ministru: parengė peticiją

„Raginame Lietuvos Respublikos prezidentą netvirtinti „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų. Seimo rinkimus laimėjusią Socialdemokratų partiją raginame nedelsiant pasitraukti iš šio susitarimo ir užtikrinti, kad Kultūros ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politiką ir sąžiningumas yra įrodyti“, – rašoma antradienį vykusiame kultūros atstovų susitikime pristatytoje peticijoje.
„Mes patvirtiname, kad kultūros bendruomenė nebus tyli, kai pažeidžiami demokratiniai principai ir keliamas pavojus mūsų (…) institucijoms“, – akcentuojama dokumente.
Grėsmę, kultūros sričiai kilusią po to, kai Kultūros ministeriją buvo nuspręsta perduoti „Nemuno aušrai“, akcentuoja ir buvęs šios ministerijos vadovas Mindaugas Kvietkauskas. Jo teigimu, šiuo metu susiklosčiusi situacija parodo šalies politinio lygio degradaciją ir kelia pavojų visai sistemai.
„Man atrodo, kad visas šitas procesas su kultūros ministro paieškomis, su kultūros srities perdavimu, liudija mūsų politinio lygio degradaciją. Be to, kyla rimtas pavojus, kad atidavus kultūros sritį į populizmo gniaužtus, gali būti ir ardoma sistema, gali būti ir ribojamos tam tikros laisvės, gali būti daroma žala Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui“, – žurnalistams prieš renginį sakė M. Kvietkauskas.
„Todėl aš manau, kad dabar mums reikia vienytis (…) ir reaguoti“, – pridūrė jis.
Panašios pozicijos laikosi ir pagrindinė iniciatyvos organizatorė, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė.
„Tam, kad mes galėtume atrasti protesto formas, kurios iš tikrųjų būtų paveikios, atkreiptų plačiosios visuomenės dėmesį, mums yra svarbu susitikti, susiburti, susitarti, kokių žingsnių mes imsimės, nes dabartinė situacija, jog Kultūros ministerija atiteko „Nemuno aušros“ partijai, kultūros bendruomenės netenkina“, – Eltai sakė A. Jokšė.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
