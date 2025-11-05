Laukiant sprendimų dėl ministrų ir KT teisėjo skyrimo, prezidentas susitiks su Seimo pirmininku

„Vyks darbinis susitikimas aktualijoms aptarti“, – BNS informavo prezidento atstovas Ridas Jasiulionis.
Susitikimas vyksta G. Nausėdai antrąkart pateikus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus.
Kaip rašė BNS, už H. Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą spalio 21 dieną buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad prieš G. Nausėdos teiktą kandidatą buvo bent dalis valdančiosios koalicijos atstovų.
Prezidentas tuomet teigė, kad tai kerštas už jo vetuotas „čekiukų“ bylas liečiančias Baudžiamojo kodekso pastatas, socialdemokratai tai neigė.
H. Šinkūno teikimas aptariamas ir krašto apsaugos ministro skyrimo kontekste.
Tuo metu šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis neigia, kad svarstomi politiniai mainai, jog Seime patvirtinus prezidento teikiamą kandidatą į KT teisėjus, G. Nausėda savo ruožtu palaimins socialdemokrato Roberto Kauno skyrimą į krašto apsaugos ministrus.
R. Kauno kandidatūrą kritikuoja opozicija ir dalis visuomenės, abejojama jo galimybėmis dirbti dėl nepatyrimo gynybos srityje.
Tuo metu G. Nausėda sakė, kad jį nustebino socdemo pasirengimas, o kandidatą patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“. Sprendimą dėl naujo ministro šalies vadovas žadėjo šią savaitę.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
