Leiputė: tikėtina, kad Kultūros ministerijoje liks šiuo metu dirbantys viceministrai

Anot parlamentarės, taip pat neplanuojama, kad komandoje dirbtų „Nemuno aušros“ atstovai.
„Likę du ministrai, tikėtina, kad ir liks dirbti, kadangi viena viceministrė, Anna Kuznecovienė, ji dirbo ir ankstesnės 19-os vyriausybės Kultūros ministerijos politinėje komandoje. Ir neplanuojama, kad politinėje komandoje bus kas nors iš deleguotas „Nemuno aušros“, – LRT radijui pirmadienį sakė O. Leiputė.
BNS skelbė, kad nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo ministrė Raminta Popovienė, kuri praėjusią savaitę paskyrė tris viceministrus.
Mes, matyt, neįvertinom jo patirties ir praeities.
Kultūros ministerijoje praėjusią savaitę pareigas pradėjo eiti viceministrės A. Kuznecovienė, Renata Kurmin ir nepartinis Aleksandras Brokas, kuris penktadienį, po trijų dienų darbo, pranešė paliekantis pareigas.
Pastarasis tokį sprendimą priėmė po to, kai jo paskyrimas sukėlė diskusijų dėl ryšio su R. Žemaitaičiu, sąsajų su ritmologija.
„Buvo priimtas toks sprendimas ir žmogaus kandidatūra pateikta, jis priimtas į viceministrus, paskirtas, tačiau, kaip akivaizdu dabar, jis neįsivertino ir mes, matyt, neįvertinom jo patirties ir praeities“, – teigė O. Leiputė.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimti ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
