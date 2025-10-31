Premjerės atstovas: situacija yra ganėtinai specifinė

„Man atrodo, situacija yra ganėtinai specifinė, dėl to ir sprendimai yra specifiniai. Kodėl pradėta nuo viceministrų, apie kurių trejetą turėtų būti patvirtina kitos savaitės pradžioje, dėl to, kad Kultūros ministerija kuo greičiau ir efektyviau dirbtų, būtų ta pilnesnė politinė komanda“, – žurnalistams penktadienį sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad kitą savaitę planuojama įdarbinti tris kultūros viceministrus, tarp jų nebus nė vieno „Nemuno aušros“ atstovo.
„Nežinau, ar („aušriečiai“ – BNS) konkrečiai buvo informuoti, bet partijos pirmininko žodžius galiu patvirtinti, iš tų viceministrų, kurie bus, tikrai nebus „Nemuno aušros“ atstovų“, – teigė premjerės atstovas.
Nebus laukiama nei Kalėdų, nei biudžeto.
Dabar Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Pasak LSDP pirmininko, premjerė partiją patikino, kad ieškant ministro nebus laukiama „nei Kalėdų, nei biudžeto“.
Premjerė Inga Ruginiene geriausia kandidate anksčiau įvardijo kultūros ministre prieš ministerijų mainus jau paskirtą parlamentarę Vaidą Aleknavičienę, tačiau jos kandidatūros Vyriausybės vadovė nepateikė, nors socialdemokratai kolegę ir įvardija tarp galimų pretendentų užimti postą.
„Kaip premjerė ne kartą minėjo, tai puikus žmogus, tačiau norima pasižiūrėti, kad kandidatas tikrai būtų tinkamas ir ji (V. Aleknavičienį – BNS) tikrai nėra vienintelė svarstoma į kultūros ministro postą“, – sakė I. A. Dobrovolskas.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
Reaguodama į tai LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti šios ministerijos valdymą, o ieškoti ministro ėmėsi pati I. Ruginienė. Opozicija įtaria, kad paieška užtrunka, nes „Nemuno aušra“ daro jai įtaką.
