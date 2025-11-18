Lietuva žada per trejus metus išvystyti integruotą oro gynybos sistemą

„Mes turime turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, kurioje dalyvauja trys institucija – Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba“, – žurnalistams sakė šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
„Įsigijimai turi būti padaryti per trejus metus“, – pridūrė jis.
Anot D. Matulionio, reikalingos priemonės sistemai išvystyti kainuos kelis šimtus milijonų eurų, jos bus perkamos iš krašto apsaugai numatytų asignavimų, jų papildomai nedidinant.
Pasak jo, vystant sistemą bus reikalingos priemonės identifikuoti oro erdvės pažeidėjus, apie juos perspėti ir neutralizuoti.
Patarėjo teigimu, vystoma sistema turėtų gebėti nukenksminti tiek bepiločius orlaivius, tiek kontrabandinius balionus.
D. Matulionis taip pat sakė, kad Susisiekimo ministerija turėtų atlikti analizę dėl Telecentro turimų technologijų naudojimo oro erdvės apsaugai, o Energetikos ministerija turėtų įpareigoti valstybės valdomas įmones investuoti į oro erdvės pažeidėjų aptikimą bei elektroninės kovos priemones.
