Mindaugas Sinkevičius: kultūros bendruomenės protestas gali būti kaip virusas

„Kaip negirdime (kultūrininkų reikalavimų – BNS), ausys gi veikia, (...) kai kurie dalykai nėra taip, kad spragtelėjus pirštais, imame ir rokiruotes ministerijų padarome, kas savaitę po rokiruotę, taip gyvenime nevyksta“, – LRT radijui pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
„Ir kultūrininkai turbūt supranta, kad koalicijos yra trys šalys, trys partijos, trys frakcijos, reikia tartis, reikia kalbėtis, reikia ieškoti sprendimų. Nėra taip, kad socialdemokratai vieni ateina, rankele švyst, spragteli piršteliais ir viskas įvyksta, politiniai procesai užtrunka“, – kalbėjo jis.
LSDP lyderis pažymėjo, kad dvidešimtosios Vyriausybės formavimas užtruko, tad ir ministerijų mainų procesas gali užtrukti.
„Faktiškai, tai, kas bandoma pasakyti, bandoma šiek tiek performuoti ar pasiskirstymą (ministerijų – BNS) perdėlioti, tas irgi gali užtrukti, jei tokie sprendimai bus priimti“, – teigė M. Sinkevičius.
Socialdemokratų vedlys sako, kad už Kultūros ministeriją „mielai atiduotų“ koalicijos partneriams daugiau postų Seime, tačiau jie su tuo nesutinka.
Pasak jo, vykdant ministerijų mainus, kiltų klausimas, o kurią ministeriją „Nemuno aušrai“ patikėti.
„Nėra taip paprasta nuspręsti, ką į ką išmainome, sakykime, sveikatą, tai ką, sveikatos darbuotojai negali sukilti lygiai taip pat, kaip kultūros darbuotojai, čia galime užsukti tokį ciklą, kuris yra never ending story (niekada nesibaigianti istorija – BNS), pasaka be pabaigos“, – teigė M. Sinkevičius.
M. Sinkevičius sako, kad sekmadienį vykęs kultūros bendruomenės protestas gali būti „kaip virusas savotiškas“.
„Nuo kultūrininkų link švietimiečių, sveikatos žmonių, čia gali būti, kad jis tampa visuotiniu ir tada tokia fundamentalesnė problema dėl šitos koalicijos tampa. Ką darysime? Darysime paprastą dalyką, ką darėme nuspręsdami dėl šios koalicijos, dėl kurios esame kritikuojami. Spalio 11-ąją susirenkame visa bendruomenė, partijos taryba, 200–300 žmonių ir diskutuosime, ką mes darome“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
„Mes gi atsakingi už Lietuvos istorijos puslapių rašymą ir turime nesugadinti tos ateitie, ir šalies, ir savo partijos. Jeigu kažkas galvoja, kad mes, socialdemokratai, vykdome suicidinę misiją, norime privesti prie to, kad socialdemokratų neliktų, valstybė kolapsuotų ir perspektyvos 130 metų istoriją kurianti partija neturėtų. Mes taip negalvojame, ieškosime, 300 galvų vienoje salėje kažkokį sprendimą rasime“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, tūkstančiai žmonių sekmadienį visoje Lietuvoje protestavo dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“.
Streiko kulminacija tapo šalies kultūros įstaigose, aikštėse, skveruose, kiemeliuose nuskambėjusi protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Streiko dalyviams taip pat skaitytas Kultūros protesto asamblėjos patvirtintas manifestas „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Jame teigiama, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kultūra yra bendra visų kalba, kai kultūra įkvepia, augina ir suteikia drąsos, kai esame vieningi, kai išeiname į gatves ir aikštes, stojame prieš panieką, melą ir chaosą, garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją, kai streikuojame dėl Lietuvos ir kai kuriame bei buriamės laisvi.
Kultūros bendruomenės streiką išprovokavo valdančiųjų sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos skatinimo ir Holokausto neigimu, jis taip pat yra abejojęs paramos Ukrainai tikslingumu, kritikavęs smarkų gynybos finansavimo didinimą.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras I. Adomavičius.
Laikinai jį pavaduos švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
R. Žemaitaitis teigė norintis, jog Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušrai“, tačiau derėtųsi ir dėl ministerijų mainų.
