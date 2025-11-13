Ministras: padėtis dėl Baltarusijos sukeltos hibridinės atakos normalizuojasi

„Einame į situacijos normalizavimą. Vis tiek, kaip ir premjerė sakė, matome tą tendenciją į normalizavimą ir net ir tas žingsnis iš Lukašenkos režimo – tas laiškas, matome, kad neinam į eskalavimą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius, paklaustas, kiek tikėtina, jog kelis pasienio punktus atverti ketinanti Lenkija galėtų atidėti sprendimą Vilniui kol kas neatveriant sienos.
Jo teigimu, kontrabandinių balionų, dėl kurių keliamos grėsmės Vilniaus oro uostui bei šalies saugumui Vyriausybė ir nutarė uždaryti sieną, ketvirtadienį nefiksuota, o tai galima laikyti pozityvia Minsko reakcija.
„Šiandien atrasta nulis (balionų – BNS), aš tokią turiu informaciją. Tai reiškia, greičiausiai ir nebuvo siųsta. Iš kariuomenės irgi negavau, nebuvau gavęs kažkokios indikacijos, kad kažkas vyksta“, – sakė ministras.
„Manau, taip, jeigu mes pažiūrėsim, kiek buvo praeitą mėnesį ir būtent per paskutinę savaitę spalio mėnesio, tai šiandien... (...) Mūsų darbas irgi duoda rezultatus, nebūtinai čia turim dėkot kitai pusei“, –kalbėjo jis, paklaustas, ar sustojusių balionų srautą galima laikyti pozityviu ženklu iš Baltarusijos.
Pasak ministro, vis dėlto Baltarusijos hibridinių atakų grėsmė dar nėra dingusi Minskui toliau nepraleidžiant lietuviškų vilkikų.
„Jis (Minsko režimas – BNS) tai išnaudoja hibridiškai, spaudžiant mūsų šalį priimti sprendimus, kurių mes šiandien neturim priimti (atidaryti sieną – BNS), dėl to, kad grėsmė nedingo. Kol kas ji mažėja, bet nedingo“, – kalbėjo jis.
Kaip ketvirtadienį rašė BNS, Minskas skelbia į paskirtas aikšteles jau perkėlęs apie tūkstantį vilkikų, ieškantis 220 vairuotojų ieškoma – mašinų nenugabenus į nurodytas vietas jiems grasinama sankcijomis.
Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį sakė, kad Lietuva nesiderės su Minsku ir sieną atidarys tik gavusi jos patvirtinimą, kad hibridinės atakos nesikartos.
BNS rašė, kad Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
