Naujoje Vyriausybėje užsienio reikalų ministro pareigas toliau eis Kęstutis Budrys

„Prezidentas ne tik mato (K. Budrį ministro pareigose – BNS), bet ir visapusiškai pasitiki, linkėdamas jam visokeriopos sėkmes“, – trečiadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė vyriausioji prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.
Anot jos, Gitanas Nausėda su K. Budriu aptarė būsimus darbus iki kadencijos pabaigos 2028 metais.
Politikos mokslų ir tarptautinių santykių magistro laipsnį turintis K. Budrys yra dirbęs Valstybės saugumo departamente, prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.
Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
Ministras: uždavinys normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija išlieka
Užsienio reikalų ministras K. Budrys teigia, kad uždavinys normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija išlieka.
„Santykių su Kinija pastatymas į normalumo lygmenį, tą kartelę taip apibrėžiant, į bazinį lygį, kaip uždavinys, išlieka, tai yra Užsienio reikalų ministerijos (URM) tęstinė veikla, suprantant didelius esančius su tuo susijusius apribojimus“, – po susitikimo su prezidentu trečiadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Ne Lietuvos pusėje buvo iniciatyva tuos santykius padaryti tokiame lygmenyje, kokiame jie dabar yra, ne viskas tik nuo mūsų pastangų priklauso“, – teigė jis.
Ta kryptimi iš URM toliau bus nuosekliai kantriai dirbama.
Pasak K. Budrio, Vilniaus interesas turėti „diplomatinį funkcionavimą“ išlieka ir keičiantis Vyriausybėms.
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad Kiniją laiko grėsme, bet santykius su šia valstybe reiktų vystyti laikantis bendros Europos Sąjungos pozicijos.
Kaip skelbė BNS, ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 metų rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio, pervadino savo ambasadą Lietuvoje „Laikinojo reikalų patikėtinio biuru“, atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybę Pekine.
