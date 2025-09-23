Nausėda viliasi, kad JAV pagaliau įsitikins, jog pokalbiai su Rusija neveikia

Pasak jo, atgrasyti Kremlių nuo tolesnės agresijos Ukrainoje įmanoma tik remiant Kyjivą tiek ginklais, tiek finansiškai.
„Norisi, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, mūsų didžiausias partneris, pagaliau jau akivaizdžiai įsitikintų tuo Rusijos nekonstruktyvumu. Įsitikintų, kad vien tiktai kalbomis, užkeikimais ar gera valia pasiekti nieko neįmanoma“, – Prezidentūros antradienį išplatintame komentare teigė Niujorke viešintis G. Nausėda.
Šalies vadovas tvirtino, kad kitos Vakarų šalys jau bandė telefoniniais pokalbiais įtikinti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną, tačiau nesėkmingai.
„Daugelis Vakarų lyderių bandė telefoninius pokalbius, įtikinėjimus, mėginimą apeliuoti į kažkokius tai dvasinius dalykus, bet, žinote, ten nėra dvasios, ten yra tiktai nuogi interesai ir labai brutali veikla ir tą veiklą mes privalome sustabdyti“, – kalbėjo jis.
Prezidentas pabrėžė, jog V. Putinas nenori taikos. Jis teigė pasigendantis supratimo didžiausiose NATO valstybėse, kad V. Putino ambicijos – visos Ukrainos užgrobimas.
Anot valstybės vadovo, Maskva siekia pastatyti marionetinę vyriausybę, kurią būtų galima valdyti.
„Žinoma, kad mes šitokiems planams pasipriešinsime ir man atrodo, kad daugėja supratimo ir didžiausiose NATO valstybėse, kad V. Putinas taikos nenori ir jis stengsis išvengti jos bet kokia kaina“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Be abejo, kad yra turbūt geriausias būdas siekti taikos, tiesiog taikos per prievartą ir dėl to pasisakau už tai, kad būtų suteikta maksimaliai paramos Ukrainai trumpuoju laikotarpiu, kad Ukrainos gynybos pramonės stiprinimas turi vykti kartu su mūsų visų pagalba“, – pridūrė jis.
Šalies vadovas sako matantis, kaip sparčiai vystosi Ukrainos gynybos pramonė, tačiau jos potencialas yra gerokai didesnis.
„Viso potencialo jie negali išnaudoti dėl to, kad trūksta finansinių išteklių. Reiškia, ta iniciatyva pirkti Ukrainai už mūsų pinigus ir padėti jos pramonei dirbti visu pajėgumu, yra vienas iš kertinių tikslų“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.
G. Nausėda Niujorke lankosi vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 80-ajai sesijai.
Jos metu JAV lyderis Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) turėtų susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.
Susitikimas su juo D. Trumpui bus antras nuo rugpjūčio 15-osios, kai JAV lyderis Aliaskoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, taip nutraukdamas Maskvos izoliaciją Vakaruose, bet nepasiekdamas jokio proveržio dėl taikos Ukrainoje.
Rusija pastarąjį mėnesį ne tik tęsė atakas prieš Ukrainą, bet ir vis labiau kurstė nuogąstavimus Vakaruose orlaivių įsibrovimais į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdvę.
Naujausi komentarai