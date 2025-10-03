 Nausėdos patarėjo elgesys sukėlė įtarimų: tai buvo klaida

2025-10-03 10:52
BNS inf.

Kilus įtarimams, kad prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas renginyje sakė kalbą neblaivus, pats F. Jansonas teigia, kad buvo pavargęs, o kalba „nebuvo geriausia“.

„Tai nebuvo geriausia kalba, kurią esu pasakęs gyvenime. (...) Yra didžiulis nuovargis, bet aplinkybės ir ta kalba buvo, kokia buvo“, – LRT portalui penktadienį sakė šalies vadovo patarėjas.

Vėliau atsiųstame komentare F. Jansonas teigė, kad nuovargis ir „asmeninės savijautos neįsivertinimas sutikus dalyvauti renginyje“ buvo jo klaida. Patarėjas pažymėjo, kad viešai aptarinėti asmeninius dalykus jis neturi pareigos ir noro.

Kalbą F. Jansonas sakė ketvirtadienį dalyvaudamas portalo „Delfi“ renginyje „Lietuvos įtakingiausieji“, jame jis atsiėmė apdovanojimą už prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris buvo įvertintas kaip įtakingiausias šalies politikas.

Visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke pasidalino F. Jansono kalba ir kėlė klausimų, ar prezidento patarėjas nebuvo neblaivus.

 

Dugnas
Kokių ten tik nėra, tame "Adamsų šeimynėlės" name Daukanto aikštėje...Greičiau nauji rinkimai, nebeįmanoma stebėti Lietuvos valstybės nužeminimo.
5
0
