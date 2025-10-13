 Įtakingiausi valstybės tarnautojai: trejetuke – netikėtumas

Įtakingiausi valstybės tarnautojai: trejetuke – netikėtumas

2025-10-13 08:48
BNS inf.

Lietuvos ekspertai įtakingiausiais šalies tarnautojais laiko generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prezidento vyriausiąjį patarėją Frederiką Jansoną ir Lietuvos kariuomenės vadą Raimundą Vaikšnorą, rodo pirmadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.

Frederikas Jansonas
Frederikas Jansonas / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Toliau kasmet sudaromame įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Linas Pernavas ir buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjas Egidijus Kūris.

Šeštoje vietoje yra prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, septintoje – Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, aštuntoje – Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, devintoje – Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis, dešimtuką užbaigia Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.

Šiame straipsnyje:
Frederikas Jansonas
Nida Grunskienė
Raimundas Vaikšnoras
įtakingiausieji valstybės tarnautojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
manau
Žavi apklausos. Visi už alchašą:)))
0
0
Klounada
Cha cha cha... Už kiek "delfi" daro apklausas? Cha cha cha...
1
0
Romas
Žinoma patys įtakingiausi-niekieno nerinkti, bet paskirti, valdo represines ir teisėsėugos struktūras, kariuomenę ir tt. O kokie jų reitingai piliečių nuomone, kiek jie gerbiami tautos, ar kas eitų jų ginti manau parodo nepriklausomos apklausos.
1
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų