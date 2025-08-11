Kritikuoja prezidento ir generalinės prokurorės susitikimą: ar nesislenkame Rytų despotijos link?

„Prezidentas kėsinasi į prokuratūros nepriklausomumą? Ar nesislenkame Rytų despotijos link?“ – pirmadienio rytą savo „Facebook“ paskyroje rašo europarlamentaras Dainius Žalimas.
Kaip anksčiau BNS nurodė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas, šalies vadovas su generaline prokurore aptars „pastarojo meto rezonansinių tyrimų eigą, tarp jų – tyrimą dėl įskridusio drono, taip pat – su politikais susijusius tyrimus“.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė planuojamą susitikimą „Facebook“ įraše vadino konstituciškai ydingu bei kuriančiu blogą precedentą.
Tiek jis, tiek D. Žalimas pažymi, jog siekis aptarti rezonansinių tyrimų eigą neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto principo, kad prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, klauso tik įstatymo.
„Generalinė prokurorė apie tyrimus iškviesta klausytis prezidento ir tai kelia rimtų konstitucinio nepriklausomumo, nesikišimo į vykdomus tyrimus klausimų“, – teigia M. Lingė.
„Dar prasčiau tokio pobūdžio tyrimų aptarimai atrodo besibaigiančios generalinės prokurorės kadencijos šviesoje. Seimas jau rudens sesijoje turėtų spręsti, kas eis generalinio prokuroro pareigas – N. Grunskienė bus teikiama antrai kadencijai, ar bus pasirinktas kitas kandidatas. Tokie susitikimai sukuria regimybę, kad nuo bylų baigties gali priklausyti ir paskyrimo į pareigas baigtis“, – pažymi politikas.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl liepos pabaigoje į Lietuvą įskridusio drono „Gerbera“, kuris nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Šis įvykis įtrauktas į ikiteisminį tyrimą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje.
Teisėsauga taip pat tiria bylas, susijusias su ekspremjeru Gintautu Palucku, susisiekimo ministru Eugenijumi Sabučiu, tiria skundą dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, dėl galimo politikų poveikio Kalėjimų tarnybos vadovui.
Jansonas: susitikime su generaline prokurore Nausėda jai neaiškins, kaip dirbti
Susitikime su generaline prokurore N. Grunskiene prezidentas G. Nausėda ją tik išklausys, bet neaiškins, kaip reikia dirbti, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas.
„Susitikimo metu prezidentas ruošiasi išklausyti generalinės prokurorės, o ne aiškinti jai, kaip reikia dirbti. Bet kai kurių politikų gyvenimiška patirtis, matyt, neleidžia to suprasti“, – pirmadienį BNS sakė patarėjas Frederikas Jansonas.
Taip jis kalbėjo opozicijai sukritikavus G. Nausėdą dėl artėjančio jo susitikimo su N. Grunskiene.
„Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos. Sunku kažką ir pakomentuoti“, – tokį politikų vertinimą komentavo F. Jansonas.
