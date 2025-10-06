„Nemuno aušra“ turi kandidatą į kultūros ministrus

Tai jis nurodė pirmadienį LRT radijui, kurį cituoja portalas delfi.lt
Politikas teigia, kad svarstoma apie vieną pavardę – jos jis neįvardijo.
Primename, kad prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo atleido Ignotą Adomavičių iš kultūros ministro pareigų.
Tą jis padarė atsižvelgdamas į premjerės Ingos Ruginienės teikimą.
Sulaukęs kultūros bendruomenės streiko, „aušrietis“ I. Adomavičius penktadienį nusprendė trauktis iš kultūros ministro pareigų.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
Nepaisant tokio politiko sprendimo, kultūrininkai sako, kad pagrindinė problema išlieka, nes kultūros sritis tebėra atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.
