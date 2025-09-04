Patarėjas: prezidentas Artūrą Skardžių ir Aidą Gedvilą įvertintų, jei jie būtų teikiami į ministrus

„Šiuo atveju jie visada gali būti pateikti kaip kandidatai, juos įvertins kaip kandidatus ir bus atsakyta apie tas kandidatūras. (...) Bus vertinimas kaip ir kiekvieno kandidato. Ir bus pasakyti įvertinimai, argumentai, kodėl taip, o ne kitaip. Tai jeigu bus pateikti tie kandidatai, be abejo, bus pateiktas ir vertinimas“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė F. Jansonas.
Pasak šalies vadovo patarėjo, nėra gera praktika, kad Energetikos ministerija ir ją prižiūrinti Energetikos ir darnios plėtros komisija priskirtos vienos partijos atsakomybei.
„Manau, kad jokioje demokratinėje sistemoje priežiūros ir vykdomoji institucija neturi būti vienose rankose, visi tai suprantame puikiai“, – teigė F. Jansonas.
Šiuo metu komisijai Seime vadovauja A. Gedvilas, naujojoje Vyriausybėje energetikos ministro portfelis patikėtas „Nemuno aušrai“.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad netvirtins „Nemuno aušrai“ narių ministrais, tiek A. Skardžius, tiek A. Gedvilas priklauso partijai.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pakartojo, kad „Nemuno aušros“ nariai į ministrus teikiami nebus.
Dabar ministro pareigas eina buvusios Gintauto Palucko Vyriausybės narys Žygimantas Vaičiūnas, jis taip pat yra svarstomas tarp kandidatų tęsti darbą.
Tačiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia turintis jam sąlygų dėl paramos valstybei išperkant „Ignitis grupės“ akcijas bei kitų klausimų.
R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė, kad į energetikos ministrus yra svarstomi trys kandidatai.
„Nemuno aušrai“ pagal naują susitarimą dėl valdančiosios daugumos priklauso energetikos, aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai.
Naują koaliciją rugpjūčio pabaigoje sudarė socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.
Prezidentūra: LLRA-KŠS gali teikti partiečių ministrų kandidatūras, nes prieš ją nėra pradėta tyrimų
Prezidento patarėjas sako, kad skirtingai nei „Nemuno aušra“, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gali teikti partijai priklausančius kandidatus į ministrus, nes teisėsauga nevykdo su šia politine jėga susijusių tyrimų.
„Aš nežinau, ar kur nors yra kaltinimai, kad LLRA-KŠS būtų pažeidusi įstatymus, finansavusi rinkimus. (...) Problemos su tyrimais, kokias turi „Nemuno aušra“, tokių problemų kaip partija, kaip juridinis darinys, pono Tomaszewskio partija neturi. Čia turbūt skirtumas“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad neužkirs kelio LLRA-KŠS nariams dirbti Vyriausybėje, nes nepaisant šios partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pažiūrų, tai netrukdo kitiems politinės jėgos nariams dirbti nepriklausomai.
LLRA-KŠS į teisingumo ministres teikia parlamentarę Rita Tamašūnienę.
„Mes matėme R. Tamašunienę dirbant vidaus reikalų ministre, tiesą sakant, prezidentas jos darbą vertina kaip vienos geriausių vidaus reikalų ministrių. Kalbėsime, ką ji galėtų ar norėtų padaryti teisingumo srityje“, – teigė F. Jansonas.
Tris parlamentarus Seime turinti LLRA-KŠS priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, kuri naujojoje koalicinėje daugumoje pakeitė Sauliaus Skvernelio demokratus „Vardan Lietuvos“.
Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius. Pastarasis ir atiteks LLRA-KŠS atstovui.
2019–2020 metais R. Tamašunienė buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare ji dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose.
(be temos)