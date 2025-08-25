Popovienė sureagavo į mokytojos paskelbtą bado akciją

Socialdemokratės teigimu, ji šią situaciją jau aptarė penktadienį susitikime su profesinėmis sąjungomis.
„Penktadienį buvau susitikime su profesinėmis sąjungomis ir buvo susitikimas su pedagogais. Tokia situacija buvo minima, mes kalbėjomės su mokytoja, ji prašė atkreipti dėmesį (į situaciją – ELTA)“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Popovienė.
„Jeigu tai yra tas atvejis, tai aš kalbėjau su mokytoja, ji išsakė ir mes pažadėjome pasidomėti. Pasiūliau dėl tos situacija parašyti raštu į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad būtų sudaryta darbo grupė ir būtų įvertinta situacija“, – teigė politikė.
Vertindama mokytojos argumentus, kad akciją pradėjo dėl ilgą laiką patiriamo psichologinio spaudimo, R. Popovienė pripažino – situacija yra labai bloga.
„Labai blogai vertinu todėl ir noriu akcentuoti emocinį saugumą mokykloje, kalbant ne tik apie mokinius, bet ir apie pedagogus, švietimo bendruomenę“, – tvirtino laikinoji ministrė.
Apie E. Navickienės paskelbtą bado akciją pirmadienį pranešė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. Išplatintame pranešime teigiama, kad mokytoja tokį sprendimą priėmė dėl ilgą laiką patiriamo psichologinio spaudimo, diskriminacijos ir nuolatinio bandymo ją išstumti iš mokyklos.
„Jau daugiau nei dvejus metus Eglė Navickienė patiria sistemingą psichologinį smurtą. 2025 m. kovo 17 d. Darbo ginčų komisija sprendimu konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją“, – rašoma pranešime.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga taip pat paragino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, savivaldybę ir visuomenę nedelsiant reaguoti į susidariusią situaciją.
