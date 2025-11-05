Premjerė: visiška nesąmonė

„Visiška nesąmonė. Tokių kalbų ir mainų tikrai nebuvo“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Čia nauja realybė, su kuria reikia susitaikyti ir aš jau baigiu susitaikyti, nes tos paskalos ir gandai, kurie sklando nuolatos viešojoje erdvėje, kartais man ir šypseną sukelia, kartais didelę nuostabą“, – tikino ji.
Politinius mainus, jog Seime patvirtinus prezidento teikiamą kandidatą į KT teisėjus, G. Nausėda savo ruožtu palaimins socialdemokrato R. Kauno skyrimą, yra atmetę ir Daukanto rūmai.
Kaip rašė BNS, antradienį prezidentas vėl pateikė kartą Seimo atmestą Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus.
Už ją per slaptą balsavimą spalio 21 dieną buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad prieš G. Nausėdos teiktą kandidatą buvo bent dalis valdančiosios koalicijos atstovų.
Prezidentas tuomet teigė, kad tai kerštas už jo vetuotas „čekiukų“ bylas liečiančias Baudžiamojo kodekso pastatas, socialdemokratai tai neigė.
Tuo metu R. Kaunas Prezidentūroje lankėsi pirmadienį. Po susitikimo G. Nausėda sakė, kad jį nustebino socdemo pasirengimas, o kandidatą patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“. Sprendimą dėl naujo ministro šalies vadovas žadėjo šią savaitę.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
