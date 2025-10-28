Premjerės patarėjas: sienos pažeidimų nefiksuota, oro uostai veikė įprastai

„Šiąnakt sienos pažeidimų nefiksuota, Lietuvos oro uostai veikė įprasta tvarka“, – žiniasklaidai pateiktame komentare nurodė jis.
Pasak I. Dobrovolsko, viešojo saugumo ir specialiosios tarnybos veikė padidinto budrumo režimu ir buvo pasirengusios reaguoti į galimus sienos pažeidimus, kontrabandos oru atvejus, netipinį judėjimą pasienio zonoje. Lietuvos kariuomenė buvo pasirengusi numušti oro erdvę pažeidusius objektus.
Patarėjas pažymėjo, kad tarpinstituciniame pasitarime antradienį premjerė Inga Ruginienė prezidentui pristatys, kas „buvo nuveikta ir nutarta“.
BNS rašė, kad šalies vadovas susitikime viliasi aptarti konkrečias priemones ir įstatymų iniciatyvas Baltarusijos veiksmams keliant grėsmę Lietuvos aviaciniam saugumui.
Savo ruožtu, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienio rytą sakė, kad Vilniaus oro uostas pirmadienio vakarą ir vėliau nebuvo uždarytas dėl glaudesnio institucijų bendradarbiavimo.
Anot D. Matulionio, iki šiol „Oro navigacijos“ specialistai dėl radarų specifikos nematė viso Lietuvos oro erdvė vaizdo. Dabar civilinės aviacijos navigatoriai tiesiogiai stebi situaciją Karinių oro pajėgų Oro stebėjimo centre.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
