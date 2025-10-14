Prezidentas: apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus su premjere nekalbėjome

„Aš nenoriu diskutuoti apie kandidatūras, kurios nėra mano, kol kas premjerės teikimo nesu gavęs, kol kas mes ir nekalbėjome apie potencialius kandidatus šiai pozicijai užimti“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Paklaustas, ar į ministrus tvirtintų jau anksčiau į kultūros ministres paskirtą, tačiau dėl ministerijų mainų iš posto pasitraukusią Seimo narę Vaidą Aleknavičienę, šalies vadovas pabrėžė – jos kandidatūrą tektų svarstyti iš naujo.
„Ponios Aleknavičienės kandidatūrą aš jau esu nagrinėjęs, mes esame susitikę. Tikrai, tuometinė kandidatė padarė tikrai ir norinčio, ir galinčio, ir kvalifikuoto žmogaus įspūdį, tačiau tai buvo anksčiau. Jeigu ji bus pasiūlyta dar kartą, be abejo, šią kandidatūrą aš vertinsiu, tačiau nenoriu kalbėti tariamąja nuosaka“, – teigė prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, šeštadienį vykusios Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos (LSDP) metu premjerė I. Ruginienė įvardijo socialdemokratę V. Aleknavičienę, kaip tinkamiausią kandidatę kultūros ministro pareigoms eiti. LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad jo ir ministrės pirmininkės požiūris dėl šios galimos kandidatės – sutampa.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.
Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.
