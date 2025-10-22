Prezidentas su premjere aptars Šakalienės ateitį ministrės pareigose

„Premjerė su prezidentu aptars situaciją dėl krašto apsaugos ministrės ir kitų aktualių klausimų“, – BNS susitikimo išvakarėse sakė ministrės pirmininkės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
D. Šakalienė antradienį pranešė parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas jos paprašė nepriimti tokio sprendimo, kol šis apie tai nepasikalbės su ministre pirmininke. Pati ministrė susitikimo su šalies vadovu antradienį nekomentavo.
Planus palikti Krašto apsaugos ministeriją socialdemokratė argumentavo tuo, jog nebeturi premjerės ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Tuo metu I. Ruginienė teigė tiesiogiai iš ministrės negirdėjusi jos apsisprendimo.
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
