 Premjerė: nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais

Premjerė: nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais (Atnaujinta)

2025-10-08 15:04
Saulius Jakučionis (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad jos pagrindinis darbas išsaugoti stabilumą Vyriausybėje, o ministerijų mainų ji neketina rengti.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Esu dabar tokioje pozicijoje ir mano pagrindinė misija – išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes, man atrodo, šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė ji.

Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad šįkart naujo kultūros ministro kandidatūrą vertins labai atsakingai.

„Nebus taip, kad pateikus pavardę automatiškai tas žmogus taps ministru. Ačiū, vieną kartą pabandėme, antrą kartą šito proceso nenoriu“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Anot jos, apie tai kitą savaitę ji diskutuos su „Nemuno aušros“ atstovai.

Pagal koalicijos sutartį, šios partijos atsakomybei priskirta Kultūros ministerija. Dėl to sukilo kultūros bendruomenė.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Gitanas Nausėda
biudžetas
kultūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
> Juozas
Ką rinkti ar tuos, kurie įvedė kuro akcizą, ištaškė 700 milijonų, supriešino su Kinija, užslaptino kagėbistus, prileido pilną Lietuvą imigrantų ir nuėmė visas socialines nuolaidas? Visi jie vienodi, parazitai.
1
0
Ei
Sienų apsaugą, ministerijų auditus ir imigrantų deportaciją nenori aptarti?
1
0
Juozas
Tai kas dabar vyksta, tai tik dar daugiau įpareigoja , per sekančius rinkimus balsuoti už tuos, kurie dirba o ne rėkauja .
2
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų