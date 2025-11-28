 Prezidentūra: žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai

Prezidentūra: žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai

2025-11-28 16:39
Martyna Pikelytė (ELTA)

Seime kelią skinantis parlamentarų siūlymui supaprastinti LRT vadovo atleidimo procedūrą, Prezidentūra pabrėžia, kad šioje situacijoje svarbiausia užtikrinti žurnalistų žodžio laisvę ir objektyvumą. Todėl, anot šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovų, tokie siūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus.

Prezidentūra: žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai
Prezidentūra: žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

„Prezidentas pabrėžia, kad žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos pricipai, kuriuos turi užtikrinti visos valdžios įstaigos ir institucijos. Esami ir būsimi pasiūlymai dėl institucijų aukščiausių kolegialių valdymo organų teisių priimti sprendimus organizacijos valdymo srityje, turi būti vertinami bendrajame valstybės institucijų valdymo kontekste atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus“, – į Eltos klausimus, kaip prezidentas vertina tokią iniciatyvą ir ar neketintų jos vetuoti, atsakė Prezidentūra.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl valdančiųjų inicijuotų įstatymo pataisų LRT.

Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo. Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.

Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.

Savo ruožtu Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.

Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).

Šiame straipsnyje:
Prezidentūra
žodžio laisvė
žurnalistai
demokratija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Valstybės audit
Audito metu nustatytos sisteminės dirbančiųjų socialinių garantijų rizikos, programų turinio prieinamumo ir viešųjų bei programų pirkimų spragos.____2025-11-03 Valstybės kontrolė: LRT auditas nustatė sistemines dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, esmines turinio prieinamumo ir pirkimų spragas Nustatytos dirbančiųjų socialinių garantijų rizikos, nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai. Per dideli kartojimai LRT plius programoje, kurie kelia rizikas turinio įvairovei. Transliuojamos mokamos informacijos kiekis yra per didelis – nacionalinio transliuotojo misiją vykdančiai LRT būtina neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika. Nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – būtina stiprinti pirkimų vidaus kontrolę, tobulinti jų teisinį reglamentavimą.
0
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų