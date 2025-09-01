Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre

„Sulaukiau pasiūlymo prieš keletą dienų iš „Nemuno aušros“ lyderio. Labai rimtai svarstau šį pasiūlymą“, – BNS pirmadienį sakė R. Saulytė.
R. Saulytė teigė prieš sutikdama eiti šias pareigas norinti suderinti požiūrius tarp jos ir ją galbūt į ministres teiksiančios „Nemuno aušros“.
„Visada save pozicionavau ir visų pirma net ir ministro darbe norėčiau išlikti eksperte, kiek įmanoma atsiriboti nuo politinių jėgų ir politinių aktualijų“, – teigė komunikacijos specialistė.
„Jeigu mums iš tikrųjų pavyks suderinti požiūrį, kur link turėtų judėti visas aplinkos apsaugos sektorius, (...) tokiu atveju priimčiau šitą pasiūlymą būti kandidate“, – pridūrė ji.
R. Žemaitaitis BNS pirmadienį patvirtino turintis du kandidatus į aplinkos ministrus, tačiau jų neįvardijo.
Praėjusią savaitę Seime subūrus naująją valdančiąją koaliciją, „aušriečiams“ priskirtos išliko Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, o turėtas teisingumo ministro portfelis pakeistas į energetikos ministro.
Dabar aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda prieš kelias savaites pareiškė nebematantis jo būsimoje Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
Apie tai jis paskelbė „15min“ pranešus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams. Žiniasklaida kėlė klausimus ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, o dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarus socialdemokratams, „Nemuno aušrai“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai Seime.
R. Saulytė komunikacijos srityje dirba nuo 2004 metų, yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo valdytojos „Maxima“ grupės komunikacijai, taip pat dirbo medicinos ir mokslo įrangos gamintojos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
Nuo šių metų gegužės kelis mėnesius ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, bet pasitraukė motyvuodama nesutarimais su ministru Rimantu Mockumi.
