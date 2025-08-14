Ruginienė: negalvojau, kad galiu būti tokia įdomi

Buvę kolegos I. Ruginienę vadina „kieta derybininke“, bet šįkart derybose dėl koalicijos ji nedalyvavo, skubėjo pas prezidentą.
„Daugiau susirūpinimas, vis dėlto daug dalykų reikia apgalvoti“, – teigė I. Ruginienė.
Prieš užeidama dar papozavo fotografams. Praeitą savaitę visko su prezidentu aptarti nespėjo.
„Vienas žmogus skambina ir sako – tu, kai kalbi, žiūrėk tiesiai į kamerą. Aš taip pagalvojau – jeigu jis matytų, kad kamerų yra tokia siena...“, – kalbėjo I. Ruginienė.
G. Nausėda jai turi naują klausimą. Jį uždavė prieš kameras.
I. Ruginienė, į G. Nausėdos klausimą, ar vis dar nori, atsakė: „Vis dar noriu.“
Matyt, omenyje turi – dėl užgriuvusio spaudimo.
„Turbūt jau ne tiek kaip ministrė dirbot, kiek pratinotės prie iššūkių?“ – klausė G. Nausėda.
Oficialiai premjere I. Ruginienė dar nepaskirta, bet jau ir pati kalba lyg būtų.
„Per vieną naktį absoliučiai apsivertęs visas gyvenimas, pokyčiai tikrai yra dideli“, – šnekėjo I. Ruginienė.
O ir aiškinimosi jau buvo – dėl rusiško akcento, giminių Rusijoje, vyro verslų.
„Susidomėjimas mano asmenybe didžiulis, tikrai negalvojau, kad aš galiu būti tokia įdomi“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Dabar – klausimai dėl diplomo. Kaip per dvejus metus sugebėjo baigti studijas kolegijoje? Paprastai jos trunka trejus.
„Kai mes su visa grupe pabaigėme metus, buvo pasiūlyta įstoti į kolegiją, išlaikyti egzaminus, nes kreditai ir valandos yra išklausytos, ir tęsti mokslus toliau“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Taigi, po specializuotų kursų išnaudojo galimybę, pasimokiusi metus, gauti dar vieną diplomą. Kadangi tai ne pirmos studijos socialinių mokslų srityje, įprasta praktika, kad besikartojantys dalykai užskaitomi automatiškai.
„Baigiau per du metus ir tuo didžiuojuosi, ir skatinu kitus“, – tvirtino kandidatė į premjerus.
Diplomas – miškų ūkio valdymo, o valdyti reikės valstybę.
„Mes esame komanda“, – pabrėžė Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas.
Politinė kandidatės patirtis, švelniai tariant, kukli – nė metų nėra. Bet kolegos sako – jei reikės, pamokys ir patars.
„Aš buvau 34 metų, kada tapau Vyriausybės nariu ir ministru. Visada sulaukdavau ir patarimų, ir palaikymo iš tų vyresnių kolegų“, – sakė J. Olekas.
O ir pati I. Ruginienė aiškino, kad namų darbus jau ruošia – susipažįsta su krašto apsaugos, užsienio politikos pagrindais.
„Tikrai pradėjau gilintis dar labiau į tas sritis, kurias galbūt per tuos aštuonis mėnesius nesu palietusi“, – šnekėjo I. Ruginienė.
Tik kad laiko mokytis nedaug – reikės dirbti. Formuoti naują koaliciją, naują Ministrų kabinetą.
„Tai daugiau toks buvo darbinis aptarimas be jokių išankstinių išvadų arba nuomonių“, – nurodė kandidatė į premjeres.
I. Ruginienė į politiką atėjo aršiai kritikuodama antrą pensijų pakopą, nors ji įvesta, kai socialinės apsaugos ir darbo ministre dirbo pati Vilija Blinkevičiūtė.
Ką paliks savo įpėdiniu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, I. Ruginienė kol kas nesako.
„Turiu kelias pavardes mintyse, bet dar tikrai ne laikas ir ne vieta jas čia sakyti. Matau įvairių iškilusių pavardžių žiniasklaidoje, viešoje erdvėje. Viskas gerai, diskutuokite“, – teigė I. Ruginienė.
Spręs, kuriuos kolegas pasilikti, o kuriuos – ne. Žadėjo kalbėtis asmeniškai.
„Kažkokių tai negalimybių vykdyti savo veiklą ar darbą aš nematau“, – sakė laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Su finansų ministru Rimantu Šadžiumi jau buvo susitikusi, bet jo ateities, neva, neaptarė. Jų nuomonės skyrėsi ir dėl pensijų kaupimo, ir dėl mokestinių pakeitimų.
„Finansų ministras – nepatogi figūra visiems, nes mes visi norime pinigų, o finansų ministras yra toks globėjas biudžeto“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Iš Prezidentūros I. Ruginienė lėkė tiesiai į Vyriausybę. Nors svarbiausia kėdė jai dar nepriklauso, premjerės rolę jau prisijaukino socialiniuose tinkluose. Ne pirmą rytą pradeda nuo įrašo „Facebooke“. Sako – bus aktyvi.
„Ką galiu parašyti „Facebooke“, parašysiu. Keliuosi aš labai anksti, tas neturėtų stebinti – esu vyturys“, – teigė I. Ruginienė.
Ir išties, kitą įrašą spėjo paskelbti per vykstantį Vyriausybės posėdį.
