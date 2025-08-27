Ruginienė: norėčiau, kad šis žmogus matytų, kad du plius du yra ir penki

„Kadangi tai bus dešinioji mano ranka, aš tikrai laukčiau ne tik kad profesionalaus požiūrio, bet ir empatijos, supratimo, kad skaičiai yra skaičiai, bet tarp skaičių dar yra žmogus“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Finansų sritis yra sudėtingas dalykas. Tu gali braižyti lenteles ir skaičiuoti matematiškai, bet aš visada darydavau, matydama tarp tų skaičių, ir kaip tie skaičiai darys įtaką žmogaus gerovei. Norėčiau, kad ateitų žmogus, kuris matytų ir socialinį aspektą – ne tik du plius du lygu keturi, bet tam tikrais atvejais gal du plius du yra ir penki“, – pridūrė ji.
Visgi I. Ruginienė teigė, kad fiskalinė drausmė jai bus svarbi.
Ji neatsakė, ar finansų ministro poste toliau liks laikinasis premjeras Rimantas Šadžius
„Apie tai dar anksti kalbėti“, – sakė paskirtoji premjerė.
R. Šadžius anksčiau sakė, kad jam būtų garbė tęsti darbą I. Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.
Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
Pareigas einantys ministrai kol kas nesulaukė I. Ruginienės kvietimų pasikalbėti
Pareigas einantieji ministrai sako iš naujosios premjerės I. Ruginienės kol kas nesulaukę kvietimų aptarti darbus. Visgi, jie teigia dėl savo ateities Vyriausybėje nėra užtikrinti. Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį vykusiame susitikime sulaukė paramos iš prezidento Gitano Nausėdos.
„Turbūt, užtikrintas tas, kuris jau buvo pas prezidentą. Tai tikrai ne (neužtikrintas aš – ELTA). Kaip ir premjerė sakė, kalbės su kiekvienu kandidatu. Kada kalbės su manimi, tada, galbūt, galėsiu konkretizuoti“, – žurnalistams prie Vyriausybės teigė Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu kritikos iš prezidento G. Nausėdos sulaukęs kultūros ministras Šarūnas Birutis viliasi tęsti darbą Vyriausybėje.
„Nebuvo kalbos ir negaliu pasakyti. Man labai gaila, kad ministerija kabojo, nes kultūra neparduodama ir neperkama. Dėl savo posto aš kol kas nežinau, nors mes esame pasiruošę dirbti, dirbame daug, yra ir planai, ir labai stipri komanda. Geresnės komandos neįsivaizduoju. Būtų gaila, jeigu tai pasikeistų“, – sakė ministras.
Prezidentas pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Š. Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
Kvietimo aptarti darbus dar nesulaukė ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Esame nusiteikę darbus padaryti taip, kaip jie buvo suplanuoti, kad pokyčiai sveikatos sistemoje būtų įgyvendinti. Nesulaukiau dar“, – Eltai teigė ji.
Tuo metu kritikos dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimo sulaukusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako norinti tęsti darbus.
„Pati norėčiau tęsti darbus, nes darbų pradėjome nemažai ir sustoti pusiaukelėje – ne mano charakteriui. Esame diskutavę, kalbėję, bet kai ji buvo paskirta premjere – dar ne“, – žurnalistams sakė ji.
I. Ruginienė anksčiau teigė, kad sprendimas dėl R. Popovienės likimo poste bus priimtas po to, kai prokuratūra pateiks tyrimo išvadas dėl prie egzaminų pridėtų taškų.
