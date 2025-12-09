Ruginienė palaiko protestuojančius žurnalistus: LRT įstatymo projektas bus taisomas

„Man tas projektas nėra priimtinas. Jis yra taisytinas. Labai tikiuosi, kad greitu metu bus užregistruotas pataisytas projektas“, – LRT.lt portalui sakė Vyriausybės vadovė.
„Visiškai palaikau laisvą žodį. Absoliučiai ir tikrai mano širdis – kartu su protestu. Kai yra šūkis už laisvą žodį, tiesiog aš negaliu būti nuošalyje ir nuoširdžiai pritariu ir palaikau šitą šūkį“, – pabrėžė ji.
Premjerė taip pat pažymėjo, kad, rengiant įstatymo pakeitimus, svarbu padaryti ir uždėti tam tikrus saugiklius.
„Paprastai, kai būna pokyčiai, darbuotojai jaučiasi nesaugūs. Tam, kad jie jaustųsi saugūs, tam tikri saugikliai turėtų būti uždėti, apie kuriuos mes prieš tai nepagalvojome. Man atrodo, kad tarp atleidimo kriterijų turėtų būti tam tikros nuorodos į spaudimą, atmosferos kūrimą. Vadovas turi ateiti, kuris gerbs savo kolektyvą ir duos laisvę dirbti“, – nurodė I. Ruginienė.
Prieš savaitę protesto akcijas pradėjusi žurnalistų bendruomenė antradienio popietę susirinko į mitingą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo susirinko maždaug 10 tūkst. žmonių, raginančių parlamentarus atmesti „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių inicijuotas įstatymo pataisas, supaprastinančias Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo tvarką.
ELTA primena, kad Seimas pradėjo svarstyti siūlymą supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais, tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Žurnalistų bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
Taip pat platinama ir peticija, kurią, antradienio duomenimis, pasirašė per 134 tūkst. žmonių.
Kritiką siūlomoms pataisoms yra išreiškusios ir tarptautinės žiniasklaidos organizacijos.
