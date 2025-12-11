Inga Ruginienė neturi atsakymo dėl LRT pataisų skubos, bet žada dar vienas pataisas pavasarį

„Jūs turite turbūt Seimo narių paklausti, nes tai ne Vyriausybės projektas, o Seimas teikia šį projektą“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Vis dėlto ji atmetė nuogąstavimus, kad siūlomi pokyčiai kėsinasi į žodžio laisvę.
„Tai visiškai nesusiję su žodžio laisvės apribojimu“, – kalbėjo premjerė.
Socialdemokratų ir valdančiosios koalicijos partnerių trečiadienį registruotose pataisose numatyta, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų, jei jis netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, ir jei už tokį nepasitikėjimą slaptai balsuoja daugiau kaip pusė, tai yra bent septyni tarybos nariai iš 12.
Pagal dabar galiojančią pernai pakeistą tvarką, LRT vadovui atleisti reikia su viešuoju interesu susijusio pagrindo ir aštuonių tarybos narių balsų, balsuojant atvirai.
Įregistruodami naujas pataisas, valdantieji atsitraukė nuo pateikimo stadiją Seime įveikusio „Nemuno aušros“ inicijuoto projekto, kad LRT vadovo atleidimui pakaktų šešių tarybos narių balsų ir tam nereikėtų jokio pagrindo.
„Įdėjome labai objektyvius, išplėstus kriterijus, kad būtų galima turėti kuo daugiau saugiklių atleidimui, kad tas struktūrinis pakeitimas būtų iš tikrųjų struktūrinis“, – sakė I. Ruginienė.
Valdantieji tikisi jau ketvirtadienį pateikti naująjį projektą Seimui ir tikisi jį priimti per gruodį.
I. Ruginienė sakė, kad jeigu priimtos pataisos netiks žiniasklaidos bendruomenei, Vyriausybė Seimo pavasario sesijoje pasiūlys vėl keisti įstatymą.
„Jeigu bendruomenė manys, kad saugiklių yra per mažai, aš pasirengusi išnaudoti pavasarį, kad tų saugiklių būtų daugiau“, – teigė ministrė pirmininkė.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei antradienį surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.
