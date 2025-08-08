Ruginienė pasikalbėjo su Nausėda: patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka

„Buvo dalykiškas ir konstruktyvus bendravimas. Ne pirmą kartą susitinku su prezidentu“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė I. Ruginienė.
Beveik dvi valandas su šalies vadovu kalbėjusi pretendentė į premjeres tvirtino, kad į visus prezidento klausimus jai pavyko atsakyti.
„Aptarėme nemažai dalykų. Prezidentas man turėjo įvairių klausimų. Aš į juo atsakiau. Jam buvo įdomi mano vizija, strateginės kryptys. Taip pat, ar laikomės tos pačios programos, ar bus radikalių pakeitimų“, – kalbėjo politikė.
„Patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka“, – pridūrė ji.
Patikino dėl įsipareigojimų krašto apsaugai
I. Ruginienės teigimu, pirmojo susitikimo metu kalbėta ir apie šalies gynybos finansavimą. Politikė prezidentą patikino matantį poreikį toliau didinti finansavimą krašto apsaugai.
„Patikinau, kad tos krypties, kad kiekvienais metais gynybos finansavimas turi augti, (neatsisakysime – ELTA). Aptarėme tokį skaičių kaip 5,2 proc. nuo BVP. Gynybos finansavimas galėtų svyruoti nuo 5 iki 6 proc. Mes kaip Vyriausybė to siektume“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovaujanti socialdemokratė.
Planuoja dar vieną susitikimą: Vyriausybės sudėties dar rimtai neįvertino
Socialdemokratės teigimu, dar vienas susitikimas su prezidentu įvyks kitą savaitę.
„Sutarėme susitikti dar kitą savaitę, nes yra dar neaptartų klausimų. Tai Vyriausybės kabineto sudėtis. Prisipažinsiu, kad įvykiai sukasi labai greitai. Tad neturėjau progos rimtai apsvarstyti ir pasiruošti šiam klausimui“, – sakė I. Ruginienė.
Kandidatė į premjeres pažymėjo, kad prieš pokalbį apie Vyriausybės sudėtį su šalies vadovu ji ketina susitikti su tebedirbančiais ministrais.
„Vyriausybės kabineto sudėtis reikalauja atskiro pasikalbėjimo, nes aš tam turiu pasiruošti, turiu apgalvoti daugybę dalykų, galų gale ir su dabartiniais ministrais pasišnekėti“, – aiškino I. Ruginienė.
Ji tvirtino, kad taip pat ketina susitikti ir su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu, aptarti jo vadovaujamos politinės jėgos deleguotus ministrus.
„Opozicinės partijos neformuos Vyriausybės kabineto. Tai yra mūsų koalicijos išimtinė teisė. Susitiksiu su kiekvienu, pasišnekėsime, išgirsiu partijų pirmininkių nuomones ir tik tada priimsiu sprendimus“, – pažymėjo I. Ruginienė.
Su buvusiu premjeru G. Palucku susitikti dar neplanuoja
Socialdemokratų išrinkta kandidatė į ministro pirmininko postą teigė, kad susitikti su buvusiu premjeru Gintautu Palucku dar neplanavo.
„Dar kol kas neplanavau, bet pirmiausia norėčiau išspręsti klausimą, ar aš tikrai esu tinkamas kandidatas ir mano kandidatūrai pritars Seimas. Kai tai įvyks, tikslinga būtų (su G. Palucku – ELTA) pasikalbėti bent jau telefonu, nes norėčiau ir turėčiau sužinoti apie ūkinius dalykus Vyriausybės viduje“, – aiškino socialdemokratė.
Pasak jos, artimiausiu metu ji susitiks su laikinai Vyriausybei vaduojančiu Rimantu Šadžiumi.
„Tiek su Rimantu Šadžiumi, tiek su G. Palucku noriu pašnekėti, kad darbų perdavimas būtų kaip įmanoma sklandesnis“, – teigė I. Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė taip pat patikino, kad jos ir laikinojo finansų ministro bei premjero R. Šadžiaus santykiai – stabilūs ir teigiami.
„Su R. Šadžiumi kol kas jokių nesutarimų neturėjome, konstruktyviai bendravome ir tikiuosi, kad bendrausime toliau“, – sakė I. Ruginienė.
I. Ruginienės prezidentui atnešta žinutė: dabartinė koalicija galioja
Penktadienį į Prezidentūrą atvykusi socialdemokratų iškelta kandidatė į premjeres I. Ruginienė šalies vadovui perdavė partijos žinutę, jog esama koalicija galioja.
„Mes aptarėme galimybes sudaryti koaliciją. Šiai dienai tikrai yra nemažai partnerių koalicijai sudaryti, bet lygiai taip pat aš prezidentui atnešiau žinutę, kurią ir mes, kaip socialdemokratai, transliuojame, tai yra vienas iš sprendimų, kuriuos mes esame priėmę, kad dabartinė koalicija galioja ir sutartis galioja“, – paklausta, ar su prezidentu aptarė „Nemuno aušros“ likimą valdančiųjų gretose, sakė politikė.
„Turėkime būtent tokį atspirties tašką“, – akcentavo ji.
Tiesa, ar pats prezidentas nori pokyčių koalicijoje, I. Ruginienė neatsakė.
„Prezidentas turbūt labiau norėjo girdėti, kas vyksta, kokie yra procesai. Tie procesai tiktai prasidėjo. Mums patiems reikia išgirsti pačius koalicijos partnerius. Daug kas keičiasi, turi būti naujas premjeras, formuojamas naujas Ministrų kabinetas, tai akivaizdu, kad yra proga mums su koalicijos partneriais rimtai pašnekėti ir aptarti daug dalykų“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
Planuoja kalbėtis su R. Žemaitaičiu
I. Ruginienė dar kartą pakartojo, kad jos ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio laukia rimtas pokalbis.
„Reikia rimtesnio (pokalbio – ELTA) dėl to, kad iki šiol su R. Žemaitaičiu mes turėjome tokius galbūt linksmesniu pokalbius apie viską, apie darbą, bet dabar neabejotinai, jeigu mes formuosime Vyriausybę, jei man bus patikėta formuoti Vyriausybę, tai labai noriu išgirsti ir nuomonę R. Žemaitaičio apie jo ministrus – žada ar nežada keisti, kokie jo argumentai, ką jis pats, kaip partijos pirmininkas, pamatė per šituos 8 mėnesius, kas jam patiko, nepatiko darbe“, – aiškino socialdemokratė
„Lygiai taip pat norėčiau išgirsti nuomonę S. Skvernelio apie jo deleguotus ministrus“, – pridūrė ji.
Iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui, trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į jo vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
