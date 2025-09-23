Ruginienė pasisakė apie kandidatą į kultūros ministrus

„Tikrai pakankamai apkalbėjome įvairias sritis, nes tai ne tiktai teatrai, koncertai ir visa kita. Tai yra daug plačiau ir daugiau: tai ir kultūros paveldas, ir visi kiti dalykai. Manau, kad su mano asmenine pagalba, su geros komandos suformavimu tikrai ministras galės dirbti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė politikė.
I. Adomavičius kandidatūrą pasiūlė „Nemuno aušra“, socialdemokratams šį portfelį iškeitus į Energetikos ministerijos.
Iki šiol ministre buvo paskirta Seimo narė, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Paskirtoji premjerė sako suprantanti partietės apmaudą, tačiau pabrėžė, kad prioritetas buvo kuo greičiau suformuoti Vyriausybę.
„Negalėjau aš toliau laikyti Lietuvos įkaite. Ir kadangi pati ne vienąkart sakiau, esu orientuota į rezultatus ir darbus, tai ir šitą klausimą turėjome uždaryti kuo greičiau. Kitu atveju negalėtume net pradėti vykdyti programos“, – sakė I. Ruginienė.
Politikė teigė žinanti, kad I. Adomavičiaus žmona yra „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio brolienės sesuo.
„Kad tolimas giminaitis, taip, tą faktą jis pats prisipažino pokalbyje, kuomet buvo pas mane, – sakė paskirtoji premjerė. – Tikiuosi, kad (giminystė – BNS) netrukdys, nes daugiau akcento dėjau į jo gebėjimus dirbti ministerijoje.“
Ji teigė suprantanti dalį kultūros sektoriaus bendruomenės, kritikuojančios tokį pasirinkimą.
Kita vertus, I. Ruginienė akcentavo, kad „aušriečiai“ norėjo ir kitų ministerijų, tačiau jų socdemai neatidavė.
Kultūros sritis man yra labai svarbi ir dėsiu visas pastangas, kad jinai stiprėtų.
„Na, įvairios bendruomenės reaguoja įvairiai ir tikrai ne paslaptis, kad diskusijų buvo įvairių, o „Nemuno aušra“, na, prašė ir Vidaus reikalų ministerijos, ir Sveikatos, ir Susisiekimo. Tai gavau nemažai žinučių ir padėkos balsų iš, pavyzdžiui, sveikatos bendruomenės. Manau, kad tiesiog reikia pradėti dirbti ir pati deklaruoju, kad kultūros sritis man yra labai svarbi ir dėsiu visas pastangas, kad jinai stiprėtų“, – sakė būsimoji Vyriausybės vadovė.
„Praėjome tikrai nemažą kelią ir buvo nemažai kandidatų į įvairias ministerijas, kurie nepraėjo nei mano filtro, nei prezidento“, – pridūrė ji.
Dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas dar spręs prezidentas Gitanas Nausėda. Jis yra sakęs, jog bandys išsiaiškinti, ar pretendentas „turi savyje kultūros geną“.
Kaip rašė BNS, „aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir dainuoja bažnyčios chore.
42-erių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Naujausi komentarai