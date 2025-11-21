Ruginienė: Vyriausybė pasilieka galimybę vėl uždaryti sieną su Baltarusija

„Sienos uždarymas buvo kaip kraštutinė priemonė, kuri buvo kaip atsakas į tikslingai nukreiptus balionus link oro uosto – sakome, šiandien matome, kad galime atidaryti sienas, bet neatmetame galimybės uždaryti vėl sienas neribotam laikui, jei situacija keisis į blogąją pusę. Balionai yra mūsų nauja realybė, bet persidėlioję naujai algoritmus galime pasakyti, kad vis mažiau uždarome oro uostus“, – žurnalistams Kaune penktadienį sakė premjerė.
„Vakar ir užvakar aiškiai sakiau – vien tik atidarymu ir uždarymu staiga balionų neišjungsime, kiekvieną kartą, kai kalbame apie šitą klausimą, yra daug strateginių veiksmų“, – teigė ji.
Pasak premjerės, yra koordinuojami teisėsaugos veiksmai, Lietuva konsultuojasi su tarptautiniais partneriais, dirbama diplomatiniais kanalais.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalio mėnesį, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, jie atidaryti anksčiau nei planuota – vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Sprendimą atidaryti sieną anksčiau Lietuvos Vyriausybė priėmė po to, kai sumažėjo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautai, trikdantys šalies oro uostų darbą.
Visgi ketvirtadienio vakarą kontrabandinių balionų grėsmė vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą.
Premjerės teigimu, dabartiniai Aliaksandro Lukašenkos veiksmai tik rodo, kad Lietuva pagrįstai Minsko sprendimus dėl kontrabandos balionų, vilkikų eismo stabdymo vertino kaip hibridinę ataką.
„Lukašenka savo veiksmais parodė, kad mes buvome teisūs kalbėdami apie hibridinę ataką“, – pabrėžė Vyriausybės vadovė.
Lietuvos oro uostų (LTOU) duomenimis, dėl ketvirtadienio ribojimų paveikta apie 1,1 tūkst. keleivių, vienas skrydis nukreiptas iš Turkijos į Rygą, atšaukti skrydžiai iš Vilniaus į Varšuvą ir atvirkščiai, taip pat skrydžiai iš Helsinkio ir atvirkščiai, kiti skrydžiai pavėlinti.
Taminskas: situacija dėl vežėjų dar yra sprendžiama
Kaip skelbta, Lietuvai atidarius sieną su Baltarusija, pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai ir toliau negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių, stovėjimas jose yra papildomai apmokestinamas.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad situacija dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų vis dar sprendžiama.
„Situacija dar yra nepasikeitusi, tokia pati. Šiandien dienos metu bendravau su vežėjais, situacija dar sprendžiama“, – žurnalistams Kaune teigė J. Taminskas.
„Vyksta procesas“, – akcentavo jis.
Anksčiau penktadienį vežėjų atstovai Eltai patvirtino, kad Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.
Kaip skelbta, pasienyje gali būti įstrigę iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų.
