Pasikartojus situacijai dėl kontrabandinių balionų, Lietuva žada uždaryti sieną su Baltarusija

„Jei dar pasikartos tokie nemaži balionų kirtimai mūsų sienos, reaguosime čia ir dabar ir sienas uždarysime su Baltarusija“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Nuolaidų šiuo klausimu Baltarusijai nedarysime“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, tokį sprendimą pradžioje vienai parai priimtų Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ir tuomet kreiptųsi į Vyriausybę dėl sienų uždarymo pratęsimo.
Ji sakė besitikinti, jog nemažos galios sustabdyti oro balionų srautą turinti Baltarusija išgirs siunčiamą žinutę.
„Niekas neturi iliuzijų, kad su šituo kaimynu galima atsisėst prie bendro stalo ir sutart kažką, tai mes ir sakome, kad jeigu srautas bus, mes imsimės atsakomųjų priemonių“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Pasak premjerės, šiuo metu duomenų, jog meteorologinių balionų paleidimas būtų hibridinė ataka, nėra.
„Šiai dienai duomenų, kad tai yra koordinuota (Baltarusijos autokratinio prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos operacija, nėra, tai yra kontrabandinis cigarečių judėjimas“, – tikino ji.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo įsakymu buvo trečiadienį uždaryti nuo 2.30 iki 9 valandos.
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pareiškė, kad tokie veiksmai smogia sektoriui, tačiau, pasak premjerės, institucijos privalo reaguoti.
„Suprantu, kad trukdo dirbti, bet lygiai taip pat negalime nereaguoti, nes balionai trukdo dirbti ir mūsų oro uostui, jei nereaguosime, tie srautai nesibaigs, o tik didės“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbė BNS, naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Pasak premjerės, numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.
„Iki penktadienio vidaus reikalų ministras įsipareigoja pateikti pasiūlymą dėl technologinių priemonių, kuomet būtų galima blokuoti SIM korteles, kurios būna kartu su balionais“, – sakė premjerė.
I. Ruginienės teigimu, komisijos posėdžio metu ją tarnybos patikino, kad SIM kortelių blokavimas yra veiksminga priemenė, nes „kontrabandininkams nėra tikslo siųsti krovinio, jeigu jo kitoje sienos pusėje bus neįmanoma pasiekti“.
Kitą savaitė planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis įvertinti tai, „kaip vyksta procesas“.
(be temos)