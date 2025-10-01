Seime – netikėtas radinys

Pasilikti pinigų Seimo narė nesusiviliojo – iš karto pranešė administracijai. Jeigu pinigų savininkas neatsiras, pažadėjo šimtinę paaukoti prieglaudai, senelių namams arba bažnyčiai – neva, kas ne tavo, tas visų.
Apie įvykį papasakojo Etikos ir procedūrų komisijos narė (LSDP) I. Braziulienė.
„Įvykis tiesiog labai paprastas. Darbo diena, lipame į liftą, mano kabinetas yra penktame aukšte. Durys atsiveria ir ant žemės mėtosi pinigai. Kadangi tai yra ne 10 ar 20 eurų, tai vis tiek juk kažkas pametė, ar ne? Tada kreipiausi į Seimo posėdžių salėje dirbančią administraciją, kad paviešintų, jog yra rasti pinigai. Gal atsilieps“, – pasakojo Seimo narė.
Pinigų pati nesusiviliojo pasiimti, anot jos, kas ne tavo – niekada neimk.
„Negalima. Šie pinigai nėra maža suma. Tai žmogui, kuris pametė, vis tiek yra praradimas. Labai tikiuosi, kad atsiras“, – teigė ji.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Paklausta apie kyšį, tokią mintį neigia. Vadino tai nenusisekusiu finansiniu praradimu.
„Atsiskaitome kavinukėje grynais pinigais. Tikrai tai ne kyšis, o nenusisekęs finansinis praradimas kažkam šį rytą“, – tikino I. Braziulienė.
(be temos)