Seimo pirmininkas: koalicija dirba, o emocijų gali būti įvairių

„Manau, kad koalicija dirba, o emocijų, pozicijų gali būti įvairių“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Pasak parlamento vadovo, toliau vyksta darbas įgyvendinant koalicijos sutartį, o visi jos punktai vykdomi, todėl jis nematąs priežasčių „Nemuno aušrai“ trauktis iš daugumos.
„Matėt, veikia (koalicijos sutartis – BNS), vyko pasitarimai su „valstiečiais“, su „Nemuno aušros“ atstovais, tarėmės dėl komitetų, komisijų darbo, viskas vyksta pagal koalicinę sutartį“, – kalbėjo J. Olekas.
Parlamento vadovas pripažino, kad prezidento sprendimas neskirti dviejų teiktų „Nemuno aušros“ kandidatų kelia įtampų.
Pasak jo, geriausia išeitis iš susidariusios situacijos būtų „aušriečiams“ pateikti kitus kandidatus.
„Man atrodo, kad (reikėtų – BNS) paieškoti kitų kandidatų, kurie labiau atitiktų arba kuriems nebūtų priekaištų, arba kurie galėtų atsakyti į visus klausimus, kurie kyla ir prezidentui. Ir tokiu būdu išspręsti tą Vyriausybės narių pilną suformavimą“, – tvirtino J. Olekas.
Jis neatmetė, kad koalicijos partneriai galėtų perskirstyti ministerijų padalijimą, tačiau tai nebūtų priimtiniausias variantas, nes kiti ministrai jau yra paskirti prezidento.
Seimo vadovas neabejojo, kad bus rasta išeitis iš susidariusios situacijos, jog nereikėtų veikti mažumos Vyriausybės sąlygomis.
„Esu turbūt kelis kartus sakęs, kad niekam nelinkėčiau dirbti mažumos Vyriausybėje, nes, viena vertus, tai yra iš tikrųjų labai įtempta, sudėtinga, toli gražu iki galimybės įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kuriuos esame davę Lietuvos žmonėms. Kita vertus, net ir „Nemuno aušrai“, man atrodo, jeigu jie galvoja apie savo įsipareigojimų įvykdymą, kurie buvo įtraukti ir į Vyriausybės programą, į daugumos programą, geriau būtų dalyvauti daugumoje, o ne būti opozicijoje“, – kalbėjo J. Olekas.
„Nemuno aušra“ teikė Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė šiuos kandidatus ir paprašė pateikti naujus.
R. Žemaitaičio teigimu, tokiu būdu nevykdoma koalicijos sutartis, todėl „Nemuno aušra“ nemato galimybių dirbti valdančiojoje daugumoje.
Socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ koalicijos sutartyje nurodyta, kad Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos yra „Nemuno aušros“ atsakomybės sritys.
Dėl susidariusios situacijos Lietuvos socialdemokratų partija pirmadienį kviečia valdybos posėdį.
BNS rašė, kad atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę.
