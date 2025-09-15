Seimo pirmininkas susitiks su baltarusių opozicijos atstovais

„Seimo pirmininkas nori iš pirmų lūpų išgirsti apie situaciją, į laisvę paleidus 52 politinius kalinius“, – BNS sakė parlamento vadovo sekretoriato vadovas Povilas Pinelis.
Numatytas susitikimas su Baltarusijos socialdemokratų partijos „Narodnaja Hramada“ generaliniu sekretoriumi Siarhejumi Sparyšu ir Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.
Po JAV ir Baltarusijos atstovų derybų S. Sparyšas su kitais politiniais kaliniais praėjusią savaitę buvo išlaisvintas ir atvežtas į Lietuvą.
Tuo metu šios partijos pirmininkas Mykola Statkevičius atsisakė išvykti iš Baltarusijos.
S. Sparyšo teigimu, M. Statkevičius yra sakęs, jog jeigu asmuo siekia tapti lyderiu, jis privalo likti Baltarusijoje, kas benutiktų.
„Turime suprasti, kad moralinis lyderis turi būti šalyje, todėl M. Statkevičius liko Baltarusijoje“, – penktadienį per spaudos konferenciją Vilniuje kalbėjo buvęs politinis kalinys.
Birželį Aliaksandro Lukašenkos režimas į laisvę paleido 14 politinių kalinių.
Žmogaus teisių gynėjų duomenimis, Baltarusijoje laisvės atėmimo vietose dar laikoma per 1 tūkst. politinių kalinių.
